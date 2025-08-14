Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ.
Смотрите также Пришлось "пожить" с предателем: Малыш вспомнил, как СБУ следила за "топщуром" Козюрой
Что известно о подозрениях для Медведчука и группы?
Офис генпрокурора и СБУ собрала масштабную доказательную базу против организованной группы "Другая Украина" из 13 человек, которую возглавлял Виктор Медведчук. Их подозревают в проведении медийных атак и информационно-подрывной деятельности в пользу России.
По словам Служби Безопасности, показания на них дал задержанный Кирилл Молчанов, который сотрудничал сразу с двумя спецслужбами страны-агрессора.
По заданию оккупантов он вместе с сообщниками оправдывал российскую агрессию и дискредитировал Украину на международном уровне. Также пытался дестабилизировать ситуацию в государствах-партнерах.
Кроме этого, по данным следствия, Молчанов лично организовывал в странах ЕС уличные акции в пользу кремля, призывая к сворачиванию международной поддержки Украины.
По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Телеграмм-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор Кремля "Голос Европы" (Voice of Europe),
– добавили в СБУ.
Установлено, что Медведчук лично финансирует деятельность преступной организации, тесно сотрудничая с администрацией Путина и правительственными структурами России.