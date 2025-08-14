Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ.

Что известно о подозрениях для Медведчука и группы?

Офис генпрокурора и СБУ собрала масштабную доказательную базу против организованной группы "Другая Украина" из 13 человек, которую возглавлял Виктор Медведчук. Их подозревают в проведении медийных атак и информационно-подрывной деятельности в пользу России.

По словам Служби Безопасности, показания на них дал задержанный Кирилл Молчанов, который сотрудничал сразу с двумя спецслужбами страны-агрессора.

По заданию оккупантов он вместе с сообщниками оправдывал российскую агрессию и дискредитировал Украину на международном уровне. Также пытался дестабилизировать ситуацию в государствах-партнерах.

Кроме этого, по данным следствия, Молчанов лично организовывал в странах ЕС уличные акции в пользу кремля, призывая к сворачиванию международной поддержки Украины.

По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Телеграмм-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор Кремля "Голос Европы" (Voice of Europe),

– добавили в СБУ.

Установлено, что Медведчук лично финансирует деятельность преступной организации, тесно сотрудничая с администрацией Путина и правительственными структурами России.