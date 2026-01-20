Это невероятное испытание, – эксперт выделил важную деталь в массированной атаке на Украину
- Украинская ПВО обезвредила большинство ракет и дронов, которые запустила Россия в ночь на 20 января. И это еще и во время сильных морозов.
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан оценил работу украинской ПВО.
Украинская ПВО работает в чрезвычайно сложных условиях. При этом ей удается сбивать подавляющее большинство российских воздушных целей.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что во время атаки 20 января Россия использовала фактически большинство своего доступного дальнобойного вооружения. Летели и крылатые, и баллистические ракеты, и ударные дроны, и дроны-обманки и т.п.
Какие результаты показала украинская ПВО?
По словам Кузана, украинская ПВО обезвредила 93% дронов и более 70% ракет. И это включая баллистику. На самом деле это более чем серьезные показатели.
Это – невероятные показатели. Наша система ПВО может качественно функционировать даже при таких температурах, когда есть проблемы с перемещением. Мобильной огневой группе нужно же где-то доехать, развернуться. Это – серьезное испытание для всех,
– сказал Кузан.
На этом фоне важно, чтобы Европа продолжала инвестировать в украинскую ПВО. Нужно много дополнительных средств, чтобы уничтожать российские дроны и ракеты.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский назвал работу Воздушных сил ВСУ по "Шахедам" неудовлетворительной. Он уже говорил об этом с министром обороны.
Сколько стоило Украине отразить атаку 20 января?
- В ночь на 20 января Россия запустила по Украине 339 ударных беспилотников различного типа, 18 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и т.д. Силы ПВО сбили 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101, 315 беспилотников.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет дефицит ракет к системам противовоздушной обороны. Международные партнеры помогают, но этого не всегда достаточно, учитывая постоянные обстрелы. К примеру, во время атаки в ночь на 20 января Украина использовала ракет к ПВО на сумму 80 миллионов евро.