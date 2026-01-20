Це неймовірне випробування, – експерт виділив важливу деталь у масованій атаці на Україну
- Українська ППО знешкодила більшість ракет та дронів, які запустила Росія в ніч на 20 січня. І це ще й під час сильних морозів.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан оцінив роботу української ППО.
Українська ППО працює в надзвичайно складних умовах. При цьому їй вдається збивати переважну більшість російських повітряних цілей.
Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що під час атаки 20 січня Росія використала фактично більшість свого доступного далекобійного озброєння. Летіли і крилаті, і балістичні ракети, і ударні дрони, і дрони-обманки тощо.
Які результати показала українська ППО?
За словами Кузана, українська ППО знешкодила 93% дронів та понад 70% ракет. І це включно з балістикою. Насправді це більш ніж серйозні показники.
Це – неймовірні показники. Наша система ППО може якісно функціонувати навіть за таких температур, коли є проблеми з переміщенням. Мобільній вогневій групі потрібно ж десь доїхати, розгорнутися. Це – серйозне випробування для всіх,
– сказав Кузан.
На цьому тлі важливо, аби Європа продовжувала інвестувати в українську ППО. Потрібно багато додаткових засобів, аби знищувати російські дрони та ракети.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський назвав роботу Повітряних сил ЗСУ по "Шахедах" незадовільною. Він вже говорив про це з міністром оборони.
Скільки коштувало Україні відбити атаку 20 січня?
- В ніч на 20 січня Росія запустила по Україні 339 ударних безпілотників різного типу, 18 балістичних ракет, 15 крилатих ракет тощо. Сили ППО збили 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101, 315 безпілотників.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна має дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони. Міжнародні партнери допомагають, але цього не завжди достатньо, зважаючи на постійні обстріли. До прикладу, під час атаки в ніч на 20 січня Україна використала ракет до ППО на суму 80 мільйонів євро.