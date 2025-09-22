Экспорт оружия из Украины: военный эксперт прояснил, почему на самом деле этот шаг необходим
- Украина разрешила экспорт оружия. Это – важное решение, которое нужно было принять.
- Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, почему Украине нужен экспорт оружия.
Украина разрешила экспортировать собственное оружие за границу. Это – важное решение, которое в перспективе поможет и нашим Силам обороны.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, этот вопрос обсуждался уже несколько лет. И важно, что сейчас удалось найти решение.
Почему Украина пошла на экспорт оружия?
Как отметил Романенко, в экспертных кругах ходили цифры, что производители дронов сейчас выпускают продукции на 1,5 миллиарда долларов. При этом в случае достаточного финансирования они могут увеличить производство продукции на уровне 4 миллиардов долларов.
Если не идти на экспорт оружия, то дополнительные возможности по производству не появятся. Если же дадим предприятиям производить и для наших, и для других, то производство увеличится. Это полезно для нас,
– отметил Романенко.
Война в Украине сильно изменила "позиции" различных видов оружия. Поэтому Соединенные Штаты и европейские страны заинтересованы купить готовый продукт, который продемонстрировал эффективность на нынешнем поле боя.
Должны пойти на этот шаг. Но нужен тут рациональный подход. Важно осуществлять контроль того, что мы продаем, – сказал Романенко.
Экспорт оружия из Украины: коротко
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет осуществлять экспорт определенных видов вооружения. Это поможет покрыть дефицит в финансировании производства оружия.
- Определенные виды оружия Украина может производить в значительно больших объемах, чем удается профинансировать. Также некоторые виды оружия сейчас находятся в профиците. Их значительно больше, чем реально нужно.
- В начале лета 2025 года президент заявил, что Украина откроет линии производства оружия в странах Европы. Речь идет о дронах и ракетах. И, возможно, об артиллерии.