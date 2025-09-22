Експорт зброї з України: військовий експерт прояснив, чому насправді цей крок – необхідний
- Україна дозволила експорт зброї. Це – важливе рішення, яке потрібно було ухвалити.
- Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, чому Україні потрібен експорт зброї.
Україна дозволила експортувати власну зброю за кордон. Це – важливе рішення, яке в перспективі допоможе і нашим Силам оборони.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, це питання обговорювалося вже кілька років. І важливо, що зараз вдалося знайти рішення.
Чому Україна пішла на експорт зброї?
Як наголосив Романенко, в експертних колах ходили цифри, що виробники дронів зараз випускають продукції на 1,5 мільярда доларів. При цьому в разі достатнього фінансування вони можуть збільшити виробництво продукції на рівні 4 мільярдів доларів.
Якщо не йти на експорт зброї, то додаткові можливості з виробництва не з'являться. Якщо ж дамо підприємствам виробляти і для наших, і для інших, то виробництво збільшиться. Це корисно для нас,
– зазначив Романенко.
Війна в Україні сильно змінила "позиції" різних видів зброї. Тому Сполучені Штати та європейські країни зацікавлені купити готовий продукт, який продемонстрував ефективність на теперішньому полі бою.
Маємо піти на цей крок. Але потрібен тут раціональний підхід. Важливо здійснювати контроль того, що ми продаємо, – сказав Романенко.
Експорт зброї з України: коротко
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почне здійснювати експорт певних видів озброєння. Це допоможе покрити дефіцит у фінансуванні виробництва зброї.
- Певні види зброї Україна може виробляти у значно більших обсягах, ніж вдається профінансувати. Також деякі види зброї зараз перебувають у профіциті. Їх є значно більше, ніж реально потрібно.
- На початку літа 2025 року президент заявив, що Україна відкриє лінії виробництва зброї в країнах Європи. Йдеться про дрони та ракети. І, можливо, про артилерію.