Некоторым это не понравится: политтехнолог раскрыл хитрости Кремля с энергетическим перемирием
- Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы согласился на энергетическое перемирие, но Россия не может не атаковать Украину из-за политических последствий внутри страны и отношения Китая, считает политтехнолог.
- Кремль планирует энергетическое перемирие до 1 февраля, чтобы атаковать Украину во время сильных морозов и спровоцировать украинцев на возмущение против власти.
Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы согласился на энергетическое перемирие. Однако Россия не может не атаковать Украину.
Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что на это есть ряд причин. В частности, перемирие в энергетике не понравится ни россиянам, ни Китаю.
"Если Путин не будет стрелять неделю, он потеряет вес внутри России. Потому что окажется, что он марионетка Трампа и по указке из Вашингтона делает все, что угодно. Также это не понравится Китаю. Там начнут задавать вопросы относительно того, что "ты бегаешь за американцами, ты с ними уже договорился". Поэтому он пошел по этому хитрому пути", – сказал он.
Какова цель Кремля?
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергетическое перемирие продлится до 1 февраля. Тарас Загородний отметил, что оккупанты хотят атаковать Украину с наступлением сильных морозов.
Но вопрос в низких температурах. Они хотят ударить, когда будут морозы. Согласно прогнозам погоды, когда будет минус 20 градусов, они хотят спровоцировать украинцев на возмущение против власти,
– подчеркнул политтехнолог.
По его словам, возможно, россияне подозревают, что Украина могла накопить какой-то ресурс для того, чтобы, например, пытаться устроить блэкаут в Москве. Потому что для России очень критично необходимо сохранять спокойствие прежде всего в столице, на регионы Кремлю безразлично. Если в Москве что-то начнется, это будет очень неприятная для них история.
Что известно об энергетическом перемирии?
29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. По его словам, якобы кремлевский диктатор согласился.
В России говорят, что "согласились воздержаться" от ударов по Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это продлится до 1 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по энергетическому перемирию наше государство будет придерживаться зеркальных шагов. То есть если Россия не будет осуществлять ударов, то Украина также не будет делать соответствующих шагов.
Украинский лидер отметил, что отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января. Зеленский подчеркнул, что воздержаться от ударов по энергетике договорились в течение недели.