Декому це не сподобається: політтехнолог розкрив хитрощі Кремля з енергетичним перемир'ям
- Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито погодився на енергетичне перемир'я, але Росія не може не атакувати Україну через політичні наслідки всередині країни та ставлення Китаю, вважає політтехнолог.
- Кремль планує енергетичне перемир'я до 1 лютого, щоб атакувати Україну під час сильних морозів та спровокувати українців на збурення проти влади.
Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито погодився на енергетичне перемир’я. Однак Росія не може не атакувати Україну.
Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що на це є низка причин. Зокрема, перемир’я в енергетиці не сподобається ні росіянам, ні Китаю.
"Якщо Путін не буде стріляти тиждень, він втратить вагу всередині Росії. Тому що виявиться, що він маріонетка Трампа і за вказівкою з Вашингтона робить все, що завгодно. Також це не сподобається Китаю. Там почнуть ставити питання щодо того, що "ти бігаєш за американцями, ти з ними вже домовився". Тому він пішов по цьому хитрим шляхом", – сказав він.
Яка мета Кремля?
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що енергетичне перемир'я триватиме до 1 лютого. Тарас Загородній зазначив, що окупанти хочуть атакувати Україну з настанням сильних морозів.
Але питання в низьких температурах. Вони хочуть вдарити, коли будуть морози. Згідно з прогнозами погоди, коли буде мінус 20 градусів, вони хочуть спровокувати українців на збурення проти влади,
– підкреслив політтехнолог.
За його словами, можливо, росіяни підозрюють, що Україна могла накопичити якийсь ресурс для того, щоб, наприклад, намагатися влаштувати блекаут в Москві. Тому що для Росії дуже критично необхідно зберігати спокій насамперед у столиці, на регіони Кремлю байдуже. Якщо у Москві щось почнеться, це буде дуже неприємна для них історія.
Що відомо про енергетичне перемир'я?
29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Путіна тиждень не обстрілювати Київ та інші міста. За його словами, нібито кремлівський диктатор погодився.
У Росії кажуть, що "погодилися утриматися" від ударів по Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це триватиме до 1 лютого.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щодо енергетичного перемир'я наша держава буде дотримуватися дзеркальних кроків. Тобто якщо Росія не здійснюватиме ударів, то Україна також не робитиме відповідних кроків.
Український лідер зауважив, що відлік енергетичного перемир'я розпочався у ніч на 30 січня. Зеленський підкреслив, що утриматися від ударів по енергетиці домовилися впродовж тижня.