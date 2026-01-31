Декому це не сподобається: політтехнолог розкрив хитрощі Кремля з енергетичним перемир'ям

Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито погодився на енергетичне перемир’я. Однак Росія не може не атакувати Україну.

Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що на це є низка причин. Зокрема, перемир’я в енергетиці не сподобається ні росіянам, ні Китаю.

"Якщо Путін не буде стріляти тиждень, він втратить вагу всередині Росії. Тому що виявиться, що він маріонетка Трампа і за вказівкою з Вашингтона робить все, що завгодно. Також це не сподобається Китаю. Там почнуть ставити питання щодо того, що "ти бігаєш за американцями, ти з ними вже домовився". Тому він пішов по цьому хитрим шляхом", – сказав він.

Яка мета Кремля?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що енергетичне перемир'я триватиме до 1 лютого. Тарас Загородній зазначив, що окупанти хочуть атакувати Україну з настанням сильних морозів.

Але питання в низьких температурах. Вони хочуть вдарити, коли будуть морози. Згідно з прогнозами погоди, коли буде мінус 20 градусів, вони хочуть спровокувати українців на збурення проти влади,

– підкреслив політтехнолог.

За його словами, можливо, росіяни підозрюють, що Україна могла накопичити якийсь ресурс для того, щоб, наприклад, намагатися влаштувати блекаут в Москві. Тому що для Росії дуже критично необхідно зберігати спокій насамперед у столиці, на регіони Кремлю байдуже. Якщо у Москві щось почнеться, це буде дуже неприємна для них історія.

Що відомо про енергетичне перемир'я?