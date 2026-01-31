Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что на это есть ряд причин. В частности, перемирие в энергетике не понравится ни россиянам, ни Китаю.

"Если Путин не будет стрелять неделю, он потеряет вес внутри России. Потому что окажется, что он марионетка Трампа и по указке из Вашингтона делает все, что угодно. Также это не понравится Китаю. Там начнут задавать вопросы относительно того, что "ты бегаешь за американцами, ты с ними уже договорился". Поэтому он пошел по этому хитрому пути", – сказал он.

Какова цель Кремля?

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергетическое перемирие продлится до 1 февраля. Тарас Загородний отметил, что оккупанты хотят атаковать Украину с наступлением сильных морозов.

Но вопрос в низких температурах. Они хотят ударить, когда будут морозы. Согласно прогнозам погоды, когда будет минус 20 градусов, они хотят спровоцировать украинцев на возмущение против власти,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, возможно, россияне подозревают, что Украина могла накопить какой-то ресурс для того, чтобы, например, пытаться устроить блэкаут в Москве. Потому что для России очень критично необходимо сохранять спокойствие прежде всего в столице, на регионы Кремлю безразлично. Если в Москве что-то начнется, это будет очень неприятная для них история.

