Сигнал для России: резервист армии Эстонии сказал, чем его поразили Силы обороны Украины

Силы обороны Украины успешно сдерживают Россию, которая превосходит в ресурсах, уже почти 4 года. Есть еще ряд вещей, которые откровенно удивляют.

Об этом 24 Каналу рассказал блогер, военный аналитик, резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи, отметив, что чрезвычайно эффективно работают также украинские спецслужбы. Уже было огромное количество успешных операций на территории России.

Чем еще удивляют Силы обороны Украины?

Как отметил Рехи, Украина помнит о военных преступлениях российских оккупантов и готовит возмездие. Буквально неделю назад в тылу врага взорвалась машина, где находилось 2 оккупантов из 76 воздушно-десантной дивизии России. Именно эти захватчики осуществляли военные преступления в Буче.

Такие операции происходят почти каждый месяц. Мне нравится, что украинская разведка имеет силы и решимость выслеживать тех, кто делал эти преступления. Это посылает сигнал для России, что наказание обязательно придет,

– отметил Рехи.

Обратите внимание! ГУР установило 5 российских военных, которые причастны к массовым убийствам в Буче весной 2022 года. Всем им объявили о подозрении.

Военные преступления России: кратко