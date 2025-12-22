Сигнал для Росії: резервіст армії Естонії сказав, чим його вразили Сили оборони України

Сили оборони України успішно стримують Росію, яка переважає в ресурсах, вже майже 4 роки. Є ще низка речей, які відверто дивують.

Про це 24 Каналу розповів блогер, військовий аналітик, резервіст Сил оборони Естонії Артур Рехі, зауваживши, що надзвичайно ефективно працюють також українські спецслужби. Вже була величезна кількість успішних операцій на території Росії.

До теми Підстанції на Ростовщині та Курщині у вогні: без світла понад 5 тисяч росіян

Чим ще дивують Сили оборони України?

Як наголосив Рехі, Україна пам'ятає про воєнні злочини російських окупантів та готує відплату. Буквально тиждень тому в тилу ворога вибухнула машина, де перебувало 2 окупантів з 76 повітряно-десантної дивізії Росії. Саме ці загарбники здійснювали воєнні злочини в Бучі.

Такі операції відбуваються майже кожного місяця. Мені подобається, що українська розвідка має сили та рішучість вистежувати тих, хто робив ці злочини. Це посилає сигнал для Росії, що покарання обов'язково прийде,

– зазначив Рехі.

Зверніть увагу! ГУР встановило 5 російських військових, які причетні до масових вбивств у Бучі навесні 2022 року. Усім їм оголосили про підозру.

Воєнні злочини Росії: коротко