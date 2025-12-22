Об этом 24 Каналу рассказал блогер, военный аналитик, резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи, отметив, что чрезвычайно эффективно работают также украинские спецслужбы. Уже было огромное количество успешных операций на территории России.
Чем еще удивляют Силы обороны Украины?
Как отметил Рехи, Украина помнит о военных преступлениях российских оккупантов и готовит возмездие. Буквально неделю назад в тылу врага взорвалась машина, где находилось 2 оккупантов из 76 воздушно-десантной дивизии России. Именно эти захватчики осуществляли военные преступления в Буче.
Такие операции происходят почти каждый месяц. Мне нравится, что украинская разведка имеет силы и решимость выслеживать тех, кто делал эти преступления. Это посылает сигнал для России, что наказание обязательно придет,
– отметил Рехи.
Обратите внимание! ГУР установило 5 российских военных, которые причастны к массовым убийствам в Буче весной 2022 года. Всем им объявили о подозрении.
Военные преступления России: кратко
- Журналисты поговорили с одним из сержантов российской армии, который участвовал в оккупации Бучи. Он признался, что был причастен к убийству нескольких гражданских. Однако ему на это все равно.
- Уже известно, что за период российской оккупации в Буче погиб 381 человек. Среди них – 281 в результате боевых действий.
- Люди также умирали из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи. Также зафиксировали случаи смерти от голода.