Об этом 24 Каналу рассказал блогер, военный аналитик, резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи, отметив, что чрезвычайно эффективно работают также украинские спецслужбы. Уже было огромное количество успешных операций на территории России.

К теме Подстанции на Ростовщине и Курщине в огне: без света более 5 тысяч россиян остались более 5 тысяч россиян

Чем еще удивляют Силы обороны Украины?

Как отметил Рехи, Украина помнит о военных преступлениях российских оккупантов и готовит возмездие. Буквально неделю назад в тылу врага взорвалась машина, где находилось 2 оккупантов из 76 воздушно-десантной дивизии России. Именно эти захватчики осуществляли военные преступления в Буче.

Такие операции происходят почти каждый месяц. Мне нравится, что украинская разведка имеет силы и решимость выслеживать тех, кто делал эти преступления. Это посылает сигнал для России, что наказание обязательно придет,

– отметил Рехи.

Обратите внимание! ГУР установило 5 российских военных, которые причастны к массовым убийствам в Буче весной 2022 года. Всем им объявили о подозрении.

Военные преступления России: кратко