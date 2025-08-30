Владимир Зеленский отреагировал на очередной циничный ночной обстрел, который совершили российские войска 30 августа. Президент сообщил, что от вражеского удара пострадали сразу 14 областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как Зеленский отреагировал на обстрел 30 августа?

Владимир Зеленский сообщил, что в Запорожье россияне ударили по жилой пятиэтажке, на месте атаки задействованы все службы. К сожалению, уже известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в частности детей.

По словам президента, ночью силы ПВО и экстренные службы работали также в других регионах. От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

В результате обстрелов пострадала преимущественно гражданская инфраструктура: дома, предприятия.

Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей наплевать, мы рассчитываем на реальные действия,

– заявил Зеленский.

По словам президента, время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов по Украине.

Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические.

– добавил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что эта война не завершится от политических заявлений, ведь нужны настоящие шаги. Он добавил, что Украина ожидает действий от Америки, Европы и всего мира.

Что известно о ночном ударе по Украине?