В ніч на 30 серпня під російським ударом було 14 областей, – Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на черговий цинічний нічний обстріл, який здійснили російські війська 30 серпня. Президент повідомив, що від ворожого удару постраждали одразу 14 областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як Зеленський відреагував на обстріл 30 серпня?

Володимир Зеленський повідомив, що в Запоріжжі росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці, на місці атаки задіяні всі служби. На жаль, вже відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, зокрема дітей.

За словами президента, вночі сили ППО та екстрені служби працювали також в інших регіонах. Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Внаслідок обстрілу постраждала переважно цивільна інфраструктура: будинки, підприємства.

Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії,

– заявив Зеленський.

За словами президента, час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів по Україні.

Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні,

– додав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що ця війна не завершиться від політичних заяв, адже потрібні справжні кроки. Він додав, що Україна очікує на дії від Америки, Європи та всього світу.

Що відомо про нічний удар по Україні?