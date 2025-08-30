Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО 30 серпня?

У ніч проти 30 серпня Росія атакувала територію України із застосуванням ударних БпЛА та ракет різного типу. Загалом зафіксовано 582 засоби повітряного нападу.

За попередніми даними, українська ППО знищила або подавила 548 цілей, серед яких 510 дронів Shahed і безпілотників-імітаторів, 6 балістичних ракет та 32 крилаті й авіаційні ракети різних типів.