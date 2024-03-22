Это начало проявлений их "человеколюбивых скрепов", – ГУР о теракте под Москвой

В российском ТРЦ Crocus City Hall вечером 22 марта совершили теракт. В ГУР подчеркнули, что Украина не имеет к нему никакого отношения.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк отметил, что всему виновата именно страна-террористка. По его словам, Россия забыла, что нужно следить за внутренней ситуацией.

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ГУР о теракте

Андрей Черняк отметил, что стрельба в "Крокус Сити холл" является следствием деятельности страны-террориста России. Он отметил, что направляя все усилия на оккупацию чужих земель, Россия потеряла контроль над тем, что происходит внутри.

По нашим оценкам, это только начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скрепов" внутри самой России. Украина не причастна к этому теракту,

– сообщил Черняк.

Отметим, что представитель ГУР МО Андрей Юсов также ранее отмечал, что это сознательная провокация спецслужб Путина. Он отметил, что диктатор с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить.

Реакция России

В то же время россияне уже кричат о "причастности Украины". Так, экс-президент России Дмитрий Медведев после очередной партии вина начал писать, что если будет установлено, что это "террористы киевского режима", то их нужно будет "уничтожить как террористов".

Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц страны, которая совершила такое злодеяние. "Смерть за смерть",

– угрожал пропагандист.

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