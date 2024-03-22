Это начало проявлений их "человеколюбивых скрепов", – ГУР о теракте под Москвой
Источник:РБК-Украина
В российском ТРЦ Crocus City Hall вечером 22 марта совершили теракт. В ГУР подчеркнули, что Украина не имеет к нему никакого отношения.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк отметил, что всему виновата именно страна-террористка. По его словам, Россия забыла, что нужно следить за внутренней ситуацией.
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ГУР о теракте
Андрей Черняк отметил, что стрельба в "Крокус Сити холл" является следствием деятельности страны-террориста России. Он отметил, что направляя все усилия на оккупацию чужих земель, Россия потеряла контроль над тем, что происходит внутри.
По нашим оценкам, это только начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скрепов" внутри самой России. Украина не причастна к этому теракту,
– сообщил Черняк.
Отметим, что представитель ГУР МО Андрей Юсов также ранее отмечал, что это сознательная провокация спецслужб Путина. Он отметил, что диктатор с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить.
Реакция России
В то же время россияне уже кричат о "причастности Украины". Так, экс-президент России Дмитрий Медведев после очередной партии вина начал писать, что если будет установлено, что это "террористы киевского режима", то их нужно будет "уничтожить как террористов".
Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц страны, которая совершила такое злодеяние. "Смерть за смерть",
– угрожал пропагандист.
Что еще говорили о теракте
- В Белом доме также убеждены, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит не Украина. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал "ужасающими" кадры с места теракта.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться. Кроме этого, Киев не использует террористические методы – в отличие от Кремля.
- Представители РДК и Легиона "Свобода России" заявили, что не имеют никакого отношения к трагедии, которая произошла в Подмосковье. Они указали, что Путин часто устраивал теракты, чтобы надежнее закрепиться на троне. Добровольцы обвинили в теракте именно кремлевский режим.