Бабушка вытащила внука из рук оккупантов: 2 трогательные истории эвакуации с Харьковской области

В Харьковской области эвакуационные команды "Белый Ангел" и отряды быстрого реагирования Красного Креста ежедневно спасают людей под плотными обстрелами. Они первыми слышат истории тех, кого вывозят из опасных районов.

Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка Анна Черненко, отметив, что среди наиболее щемящих случаев – спасение мужчины с собакой прямо под огнем и эвакуация бабушки с внуком, которого похитили оккупанты в 2022 году.

Смотрите также: Успехов нет: полковник запаса подытожил российскую военную кампанию 2025 года

Как мужчина с королевским пекинесом выжил под обстрелами?

Команда договорилась с людьми о месте, куда им нужно было дойти пешком, чтобы их могли забрать. Они добрались туда, но из-за обстрелов пропала мобильная связь – не смогли сообщить точное местонахождение.

Но они нашли подвал, где и переночевали. Несмотря на все, наш экипаж добрался именно до этого места и нашел их. И неожиданно для нас оттуда вышел мужчина вместе со своей собакой – королевским пекинесом, по имени Ева. Он все время держал ее на руках, не отпускал, очень переживал за нее,

– рассказал Владислав Ковалев, член эвакуационной группы.

Их вывезли на легком транспорте, поскольку тяжелый туда не доезжал, с последующей пересадкой на эвакуационный бус в Харьков.

Как женщина спасла внука, которого украли россияне?

Другую эвакуацию осуществляли из Купянского района – бабушку вместе с ее 17-летним внуком, который был под ее опекой от рождения.

Во время эвакуации бабушка рассказала, что в 2022 году, когда освобождали Купянск, ее внук находился в местной школе-интернате. Оккупанты забрали его и еще нескольких учеников, использовав как живой щит вывезли в Луганскую область, где держали в детском доме.

"Они сразу отобрали телефоны. Когда удалось, я связался с бабушкой и рассказал, где нахожусь. Тогда меня очень сильно наказали, но бабушка быстро отреагировала и приехала за мной. Я был там около трех месяцев. Нас заставляли петь российский гимн, но я отказывался", – рассказал эвакуированный юноша.

Женщина пересекла оккупированную территорию, преодолела множество препятствий и все же вытащила внука. Сейчас, когда ситуация снова обострилась, семья сразу решила эвакуироваться.

С момента записи этих интервью произошло еще несколько эвакуаций, которые, к счастью, прошли спокойно. На днях из Великобурлуцской громады эвакуировали женщину с двумя детьми, в общем оттуда вывезли около десятка детей. Недавно из Купянского района эвакуировали гражданина Танзании – учителя английского, который понял, что условия слишком рискованные,

– отметила Черненко.

Что известно о ситуации на Купянском направлении?