В Купянске такая же ситуация. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что на самом деле Силы обороны выбили врага из части Купянска.

Какая ситуация в Купянске и Волчанске?

Юрий Федоренко отметил, что Россия, к сожалению, не потеряла своей способности к мобилизации предприятий, личного состава, а также проведения активных наступательных действий на территории Украины. Продолжаются тяжелые бои. Враг имеет определенные продвижения и пытается оккупировать украинские территории.

Россия хвастается тем, что якобы оккупировала Волчанск, но на самом деле ситуация другая. Определенную часть города действительно контролирует враг. Когда густой туман, захватчики пытаются просачиваться между боевых порядков своими силами по одному – два военнослужащих, у которых есть российские флаги.

Их задача – как только развеивается туман, растянуть их в разных местах и фотографировать. Для чего оккупанты это делают? Это дает им возможность освещать события по Украине искаженно, выдавать желаемое за действительное. Но этот продукт потребляется внутри России. Якобы у них есть успехи,

– объяснил командир.

Также это имеет негативное влияние на территорию Украины. Такие действия российского войска нацелены, в частности, на президента США Дональда Трампа. Ту же тактику враг применяет в Купянске. Владимир Путин выходит и заявляет, что якобы "Силы обороны находятся в окружении", а российские военные "оккупировали Купянск" и так далее.

Реальность совсем другая. Силы обороны выбили противника на северной, северо-западной окраине, ведутся мероприятия по завершению ликвидации всех оккупантов, которые смогли засесть по подвалам и укрытиям в правобережном Купянске,

– подчеркнул военный.

На левом берегу Купянска возобновляются переправы. Силы обороны продолжают удерживать этот плацдарм. Враг уже более года предпринимает усилия по левобережному плацдарму и самому Купянску.

Что Россия говорит о "захвате" городов?