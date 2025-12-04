Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка Анна Черненко, отметив, что среди наиболее щемящих случаев – спасение мужчины с собакой прямо под огнем и эвакуация бабушки с внуком, которого похитили оккупанты в 2022 году.

Как мужчина с королевским пекинесом выжил под обстрелами?

Команда договорилась с людьми о месте, куда им нужно было дойти пешком, чтобы их могли забрать. Они добрались туда, но из-за обстрелов пропала мобильная связь – не смогли сообщить точное местонахождение.

Но они нашли подвал, где и переночевали. Несмотря на все, наш экипаж добрался именно до этого места и нашел их. И неожиданно для нас оттуда вышел мужчина вместе со своей собакой – королевским пекинесом, по имени Ева. Он все время держал ее на руках, не отпускал, очень переживал за нее,

– рассказал Владислав Ковалев, член эвакуационной группы.

Их вывезли на легком транспорте, поскольку тяжелый туда не доезжал, с последующей пересадкой на эвакуационный бус в Харьков.

Как женщина спасла внука, которого украли россияне?

Другую эвакуацию осуществляли из Купянского района – бабушку вместе с ее 17-летним внуком, который был под ее опекой от рождения.

Во время эвакуации бабушка рассказала, что в 2022 году, когда освобождали Купянск, ее внук находился в местной школе-интернате. Оккупанты забрали его и еще нескольких учеников, использовав как живой щит вывезли в Луганскую область, где держали в детском доме.

"Они сразу отобрали телефоны. Когда удалось, я связался с бабушкой и рассказал, где нахожусь. Тогда меня очень сильно наказали, но бабушка быстро отреагировала и приехала за мной. Я был там около трех месяцев. Нас заставляли петь российский гимн, но я отказывался", – рассказал эвакуированный юноша.

Женщина пересекла оккупированную территорию, преодолела множество препятствий и все же вытащила внука. Сейчас, когда ситуация снова обострилась, семья сразу решила эвакуироваться.

С момента записи этих интервью произошло еще несколько эвакуаций, которые, к счастью, прошли спокойно. На днях из Великобурлуцской громады эвакуировали женщину с двумя детьми, в общем оттуда вывезли около десятка детей. Недавно из Купянского района эвакуировали гражданина Танзании – учителя английского, который понял, что условия слишком рискованные,

– отметила Черненко.

