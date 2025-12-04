Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що серед найбільш щемких випадків – порятунок чоловіка з собакою просто під вогнем та евакуація бабусі з онуком, якого викрали окупанти у 2022 році.

Як чоловік з королівським пекінесом вижив під обстрілами?

Команда домовилася з людьми про місце, куди їм потрібно було дійти пішки, щоб їх могли забрати. Вони дісталися туди, але через обстріли зник мобільний зв'язок – не змогли повідомити точне місцеперебування.

Але вони знайшли підвал, де й переночували. Попри все, наш екіпаж дістався саме до цього місця і знайшов їх. І неочікувано для нас звідти вийшов чоловік разом зі своєю собакою – королівським пекінесом, на ім'я Єва. Він весь час тримав її на руках, не відпускав, дуже переймався за неї,

– розповів Владислав Ковальов, член евакуаційної групи.

Їх вивезли на легкому транспорті, оскільки важкий туди не доїжджав, з подальшою пересадкою на евакуаційний бус до Харкова.

Як жінка врятувала онука, якого вкрали росіяни?

Іншу евакуацію здійснювали з Куп'янського району – бабусю разом з її 17-річним онуком, який був під її опікою від народження.

Під час евакуації бабуся розповіла, що у 2022 році, коли звільняли Куп'янськ, її онук перебував у місцевій школі-інтернаті. Окупанти забрали його та ще кількох учнів, використавши як живий щит вивезли до Луганської області, де тримали в дитячому будинку.

"Вони одразу відібрали телефони. Коли вдалося, я зв'язався з бабусею і розповів, де знаходжуся. Тоді мене дуже сильно покарали, але бабуся швидко відреагувала і приїхала за мною. Я був там близько трьох місяців. Нас змушували співати російський гімн, але я відмовлявся", – розповів евакуйований юнак.

Жінка перетнула окуповану територію, подолала безліч перешкод і все ж таки витягла онука. Зараз, коли ситуація знову загострилась, родина одразу вирішила евакуюватися.

З моменту запису цих інтерв'ю відбулося ще кілька евакуацій, які, на щастя, пройшли спокійно. Днями з Великобурлуцької громади евакуювали жінку з двома дітьми, загалом звідти вивезли близько десятка дітей. Нещодавно з Куп'янського району евакуювали громадянина Танзанії – вчителя англійської, який зрозумів, що умови надто ризиковані,

– зазначила Черненко.

Що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?