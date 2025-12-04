Бабуся витягла онука з рук окупантів: 2 щемкі історії людей, яких евакуювали з Куп'янщини

На Харківщині евакуаційні команди "Білий Янгол" та загони швидкого реагування Червоного Хреста щодня рятують людей під щільними обстрілами. Вони першими чують історії тих, кого вивозять із небезпечних районів.

Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що серед найбільш щемких випадків – порятунок чоловіка з собакою просто під вогнем та евакуація бабусі з онуком, якого викрали окупанти у 2022 році.

Як чоловік з королівським пекінесом вижив під обстрілами?

Команда домовилася з людьми про місце, куди їм потрібно було дійти пішки, щоб їх могли забрати. Вони дісталися туди, але через обстріли зник мобільний зв'язок – не змогли повідомити точне місцеперебування.

Але вони знайшли підвал, де й переночували. Попри все, наш екіпаж дістався саме до цього місця і знайшов їх. І неочікувано для нас звідти вийшов чоловік разом зі своєю собакою – королівським пекінесом, на ім'я Єва. Він весь час тримав її на руках, не відпускав, дуже переймався за неї,

– розповів Владислав Ковальов, член евакуаційної групи.

Їх вивезли на легкому транспорті, оскільки важкий туди не доїжджав, з подальшою пересадкою на евакуаційний бус до Харкова.

Як жінка врятувала онука, якого вкрали росіяни?

Іншу евакуацію здійснювали з Куп'янського району – бабусю разом з її 17-річним онуком, який був під її опікою від народження.

Під час евакуації бабуся розповіла, що у 2022 році, коли звільняли Куп'янськ, її онук перебував у місцевій школі-інтернаті. Окупанти забрали його та ще кількох учнів, використавши як живий щит вивезли до Луганської області, де тримали в дитячому будинку.

"Вони одразу відібрали телефони. Коли вдалося, я зв'язався з бабусею і розповів, де знаходжуся. Тоді мене дуже сильно покарали, але бабуся швидко відреагувала і приїхала за мною. Я був там близько трьох місяців. Нас змушували співати російський гімн, але я відмовлявся", – розповів евакуйований юнак.

Жінка перетнула окуповану територію, подолала безліч перешкод і все ж таки витягла онука. Зараз, коли ситуація знову загострилась, родина одразу вирішила евакуюватися.

З моменту запису цих інтерв'ю відбулося ще кілька евакуацій, які, на щастя, пройшли спокійно. Днями з Великобурлуцької громади евакуювали жінку з двома дітьми, загалом звідти вивезли близько десятка дітей. Нещодавно з Куп'янського району евакуювали громадянина Танзанії – вчителя англійської, який зрозумів, що умови надто ризиковані,

– зазначила Черненко.

Що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?