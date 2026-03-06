Военные двух бригад спасали раненого пилота под обстрелами: эвакуация длилась 12 часов
- На Покровском направлении десантники провели эвакуацию раненого с позиции. Миссия продолжалась 12 часов.
- Пилот частично потерял ногу от разрыва мины, но смог связаться с собратьями.
На Покровском направлении десантники 25 Сичеславской бригады вместе с побратимами 68 егерской бригады успешно эвакуировали раненого защитника. Миссия продолжалась 12 часов.
Об этом сообщили 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 68 отдельная егерская бригада.
Как происходила эвакуация раненого пилота?
Сичеславский пилот частично потерял ногу от разрыва вражеской мины. Из-за этого не мог сам передвигаться. Поэтому командование решило эвакуировать бойца с помощью НРК "Бизон".
Из-за минирования территории и постоянных атак дронов операцию было очень трудно провести. Маршрут, который надо было преодолеть, достигал 24 километра, 12 километров в один конец.
С раненым постоянно держали контакт через внутреннюю связь внутри капсулы НРК. Однако в процессе операции российский FPV-дрон ударил по капсуле, поэтому связь исчезла.
В рации длительное время не было ни одного звука. Надежда на то, что раненый пилот смог выбраться из капсулы, с каждой минутой становилась все меньше. И вдруг на экране телефона командира появился входящий звонок – звонил сам пилот.
Командир, я жив! Дополнительных ранений не получил. Успел выскочить и попал на позицию смежного подразделения 68 егерской бригады,
– сказал раненый.
Дальнейшую эвакуацию провели собратья. После выхода из опасной зоны, раненого отвезли в стабилизационный пункт, где ему оказали медицинскую помощь.
Эвакуация длилась 12 часов. Однако современные технологии и быстрые и правильные решения смогли спасти жизнь бойцу.
Что известно о ситуации на фронте?
Украинские военные уничтожили над акваторией Черного моря российский корабельный противолодочный вертолет Kamov Ka-27, который активно используют для патрулирования и поиска подводных лодок. В Военно-морских силах ВСУ отметили, что ликвидация такого вертолета ослабляет возможности российского флота контролировать морское пространство и проводить разведывательные и противолодочные операции.
Российские войска начали активно использовать дешевые разведывательные беспилотники "Молния", чтобы заменить более дорогие аппараты и уменьшить потери техники на фронте. По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, массовое применение таких дронов позволяет оккупантам поддерживать разведку, даже несмотря на эффективную работу украинской ПВО, которая регулярно уничтожает дорогие БпЛА вроде Orlan-10.
Оккупанты продолжают пытаться прорвать украинскую границу на Харьковщине, хотя темпы их продвижения на фронте в последнее время уменьшились. По словам инспектора пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" Артема Дрозда, оккупанты действуют преимущественно малыми пехотными группами, пытаясь просочиться в приграничные села вблизи Купянска и Волчанска, однако украинские силы обнаруживают такие попытки и уничтожают противника еще на подходах к позициям.