Об этом сообщили 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 68 отдельная егерская бригада.

Как происходила эвакуация раненого пилота?

Сичеславский пилот частично потерял ногу от разрыва вражеской мины. Из-за этого не мог сам передвигаться. Поэтому командование решило эвакуировать бойца с помощью НРК "Бизон".

Из-за минирования территории и постоянных атак дронов операцию было очень трудно провести. Маршрут, который надо было преодолеть, достигал 24 километра, 12 километров в один конец.

С раненым постоянно держали контакт через внутреннюю связь внутри капсулы НРК. Однако в процессе операции российский FPV-дрон ударил по капсуле, поэтому связь исчезла.

В рации длительное время не было ни одного звука. Надежда на то, что раненый пилот смог выбраться из капсулы, с каждой минутой становилась все меньше. И вдруг на экране телефона командира появился входящий звонок – звонил сам пилот.

Командир, я жив! Дополнительных ранений не получил. Успел выскочить и попал на позицию смежного подразделения 68 егерской бригады,

– сказал раненый.

Дальнейшую эвакуацию провели собратья. После выхода из опасной зоны, раненого отвезли в стабилизационный пункт, где ему оказали медицинскую помощь.

Эвакуация длилась 12 часов. Однако современные технологии и быстрые и правильные решения смогли спасти жизнь бойцу.

Что известно о ситуации на фронте?