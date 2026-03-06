Про це повідомили 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 68 окрема єгерська бригада.

Як відбувалась евакуація пораненого пілота?

Січеславський пілот частково втратив ногу від розриву ворожої міни. Через це не міг сам пересуватися. Тому командування вирішило евакуйовувати бійця за допомогою НРК "Бізон".

Через мінування території та постійні атаки дронів операцію було дуже важко провести. Маршрут, який треба було подолати, сягав 24 кілометри, 12 кілометрів в один кінець.

З пораненим постійно тримали контакт через внутрішній зв'язок всередині капсули НРК. Однак в процесі операції російський FPV-дрон вдарив по капсулі, тому зв'язок зник.

У рації тривалий час не було жодного звуку. Надія на те, що поранений пілот зміг вибратися з капсули, з кожною хвилиною ставала дедалі меншою. Та раптом на екрані телефону командира з'явився вхідний дзвінок – телефонував сам пілот.

Командир, я живий! Додаткових поранень не отримав. Встиг вискочити й потрапив на позицію суміжного підрозділу 68 єгерської бригади,

– сказав поранений.

Подальшу евакуацію провели побратими. Після виходу з небезпечної зони, пораненого відвезли в стабілізаційний пункт, де йому надали медичну допомогу.

Евакуація тривала 12 годин. Однак сучасні технології та швидкі і правильні рішення змогли врятувати життя бійцю.

