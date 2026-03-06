Про це повідомили 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 68 окрема єгерська бригада.
Як відбувалась евакуація пораненого пілота?
Січеславський пілот частково втратив ногу від розриву ворожої міни. Через це не міг сам пересуватися. Тому командування вирішило евакуйовувати бійця за допомогою НРК "Бізон".
Через мінування території та постійні атаки дронів операцію було дуже важко провести. Маршрут, який треба було подолати, сягав 24 кілометри, 12 кілометрів в один кінець.
З пораненим постійно тримали контакт через внутрішній зв'язок всередині капсули НРК. Однак в процесі операції російський FPV-дрон вдарив по капсулі, тому зв'язок зник.
У рації тривалий час не було жодного звуку. Надія на те, що поранений пілот зміг вибратися з капсули, з кожною хвилиною ставала дедалі меншою. Та раптом на екрані телефону командира з'явився вхідний дзвінок – телефонував сам пілот.
Командир, я живий! Додаткових поранень не отримав. Встиг вискочити й потрапив на позицію суміжного підрозділу 68 єгерської бригади,
– сказав поранений.
Подальшу евакуацію провели побратими. Після виходу з небезпечної зони, пораненого відвезли в стабілізаційний пункт, де йому надали медичну допомогу.
Евакуація тривала 12 годин. Однак сучасні технології та швидкі і правильні рішення змогли врятувати життя бійцю.
Що відомо про ситуацію на фронті?
Українські військові знищили над акваторією Чорного моря російський корабельний протичовновий вертоліт Kamov Ka-27, який активно використовують для патрулювання та пошуку підводних човнів. У Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що ліквідація такого гелікоптера послаблює можливості російського флоту контролювати морський простір і проводити розвідувальні та протичовнові операції.
Російські війська почали активно використовувати дешеві розвідувальні безпілотники "Молнія", щоб замінити дорожчі апарати та зменшити втрати техніки на фронті. За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, масове застосування таких дронів дозволяє окупантам підтримувати розвідку, навіть попри ефективну роботу української ППО, яка регулярно знищує дорожчі БпЛА на кшталт Orlan-10.
Окупанти продовжують намагатися прорвати український кордон на Харківщині, хоча темпи їхнього просування на фронті останнім часом зменшилися. За словами інспектора прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" Артема Дрозда, окупанти діють переважно малими піхотними групами, намагаючись просочитися в прикордонні села поблизу Куп'янська та Вовчанська, однак українські сили виявляють такі спроби й знищують противника ще на підходах до позицій.