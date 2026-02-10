Бійця везли на тачці, візку з супермаркету і навіть на імпровізованих милицях – але зрештою врятували. Про це розповідають бійці 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади.

Що відомо про евакуацію?

Події відбувалися у березні 2025 року, коли російські війська намагалися витіснити Сили оборони України з Курщини.

Більшими силами противник наступав з повітря, на землі та навіть використовуючи підземні комунікації. Українські підрозділи проводили організований відхід, одночасно стримуючи ворога завдяки роботі розвідки та коригуванню артилерії.

Під час зміни позицій один із бійців отримав важке поранення, тому евакуацію довелося проводити паралельно з бойовою роботою. Пораненого вивозили двома групами протягом п’яти днів, долаючи небезпечний маршрут під безперервними обстрілами та атаками ворожих дронів.

Ми одразу сказали пораненому, що обовʼязково його винесемо. Інакше бути не може,

– зауважили у бригаді.

На найскладніших ділянках побратими несли військового на руках, а інколи використовували звичайні садові тачки та навіть візок із супермаркету. У моменти, коли потрібно було швидко сховатися в укриття, поранений пересувався сам на саморобних милицях.

Попри всі труднощі, десантникам вдалося доправити бійця у безпечне місце.

Десантники врятували пораненого під час боїв на Курщині. Відео: 80-ї Галицької бригади

Операція ЗСУ на Курщині: головне