20 июля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций в отношении российской конспиролога и публицистки Юлии Латыниной.

Она фрик-легенда российского ЖЖ (LiveJournal) и соавтор многочисленных мемов, которые обыгрывают ее надуманность и поверхностность, умноженные на желание быть в каждой бочке затычкой и выдавать "истину последней инстанции". В Украине ее знают как "хорошую россиянку", которая получила передозировку Арестовичем, и где-то с лета – осени 2023 года с пламенной обличительницы Путина и сторонницы украинского сопротивления превратилась в ярую российскую империалистку, которая желает поражения Украине, сравнивает ее с ХАМАС и хочет ее уничтожения.

Этот материал можно было и не публиковать, если бы Латынину, к сожалению, не слушали тысячи украинцев на YouTube, а сама она не действовала по принципу "вода камень точит", засоряя мозг доверчивых фолловеров. Учитывая это, блокирование канала пропагандистки на территории Украины – хорошее начало. Впрочем, этого мало, ведь во времена VPN частичная блокировка – это лишь полумера. Поэтому людям нужно объяснять суть манипуляций Латыниной и фейковость ее образа специалиста по всем вопросам. Особенно, если даже на 11 год войны с Россией во многих СМИ остается пиетет к "старшему брату" – российских звезд и медийных лиц и восприятие их как носителей "высшего знания" и небывалой экспертности. То же, к сожалению, касается и рядовых украинцев.

24 Канал рассказывает кто же такая Латынина и акцентирует внимание на ее "исторических" и геополитических поисках, которые на самом деле с историей или геополитикой не имеют ничего общего.

Кто такая Юлия Латынина: биография

Латынина – российская публицистка и конспиролог. Она родилась 16 июня 1966 года в Москве в семье известного местного поэта Леонида Латынина и литературоведа Аллы Латыниной. По образованию Юлия Леонидовна – филолог, она закончила с красным дипломом Московский литературный институт имени Горького, впоследствии защитила там кандидатскую работу (тема работы символическая – антиутопии).

Во время учебы россиянка стажировалась в Бельгии и прослушала курс экономики европейского средневековья в лондонском Royal College.



Юлия Латынина в начале творческой карьеры / Архивное фото росСМИ

В 1990-е Юлия Латынина стала известна как автор книг-антиутопий, наследуя литературные традиции главных советских фантастов – братьев Стругацких и главной певицы АнКапа Айн Рэнд. Автор была очень плодовитой и выпускала по несколько книг-сериалов в год. Кроме антиутопий Латынина писала также детективы-триллеры о событиях в современной России и на Кавказе, но меняла имена реальных прототипов своих героев и "немножко" приукрашивала реальность. По ее роману "Охота на Изюбра" на деньги "Первого канала" (тогда – ОРТ) даже сняли сериал с топовыми российскими актерами и за большие деньги. Правда, провальный.

Также с 90-х Латынина начала активно работать с московскими СМИ как ведущая передачи "Рублевая зона" на канале НТВ, колумнистка тогда условно либерального сайта "Газета.ру" и автор статей по экономической тематике, культуры, а также научпопа. Правда, уже тогда стало понятно, что талантливая публицистка не совсем понимает критику источников, и поэтому в ее текстах постепенно стало больше конспирологии. При этом популярность самой Латыниной только росла, а сама она начала подавать свои тексты и интервью как истину последней инстанции.

Латынина стала звездой рунета благодаря сообщениям и собственным смелым размышлениям в ЖЖ (локализованная в России, Украине и других странах бывшего СССР версия американо-российской платформы LiveJournal – 24 Канал). Популярности способствовали не только нестандартный взгляд на события и распространение конспирологических теорий, но и особая авторская подача в стиле "срывания покровов" и всех возможных вариантов высокопарности с фейлами, что часто выдавали незнание Латыниной матчасти.

Пожалуй, самым большим ляпом автора стала фраза из ее книги "Она металась, как стрелка осциллографа, то вверх, то вниз". Проблема в том, что прибор осциллограф не имеет стрелок, и поэтому это метафора ни о чем, а Латынина сперва говорит, потом думает. При этом не знает, о чем говорит.



Также в книгах Латыниной были и другие ляпы. "Перестройка" почему-то началась в 1991 году, а не в 1985-м, палуба яхт непременно белоснежная. Также она писала о сталактитах – "полупрозрачные, красноватые, с какими-то вздыбившимися наплывами".

Из-под пера Юлии Леонидовны вышло еще много другой дичи, не только сталактиты (умоляем, не надо просить ИИ это все визуализировать). Это очень хорошо аттестует как саму Латынину, так и деградацию целой отрасли издательства в России, ведь вменяемый редактор такого бы никогда не пропустил в печать.

Стоит признать, Юлия Латынина – лицо хорошо эрудированное, имеет неплохую память, что позволяет ей сыпать цитатами, датами и именами давно умерших людей, что создает у неподготовленных слушателей, которые впервые слышат об условных императорах Валентиниане, Грациане или Валенте и делают выводы, что Латынина – невероятной силы глыба. А органичное использование российской публицисткой сложных и мало известных терминов только увеличивает уважение "простых людей".

Впрочем, знание имен римских императоров и смакование древних исторических анекдотов не делает Латынину историком, ведь она применяет собственную эрудицию без понимания исторического контекста эпохи и использования соответствующих научных инструментов. Тем самым, кстати, известный ныне ведущий российский историк, советник Путина и глава российской переговорной команды в Стамбуле Владимир Мединский.

К теме Кто такой Мединский и почему участвует в переговорах

С ним, кстати, Латынина более 10 лет назад дискутировала в эфире, внимание, на тему Второй мировой войны. Правда, здесь Латынина (признаем, довольно неплохо) делится не собственными, а пересказывает конспекты текстов Виктора Суворова и Марка Солонина, но все равно довольно эффектно доводит оппонента до бешенства, правда, не ловит руку пропагандиста и не пытается развенчать его фейк о том, что совместного парада нацистов и большевиков в 1939 году якобы не было, а это все фотошоп.

К сожалению, тогда еще не стало известно о том, что диссертации Мединского фейковые, поэтому когда он заявлял, что является уважаемым историком и ученым, никто его не исправил и не разоблачил.

В конце программы Латынина все же "подловила" так называемого историка Мединского, когда тот попытался "впарить" сказку об "устаревших советских танках" и нехватке танков КВ и Т-34, и даже перешла на крик, время программы завершилось, а голосование зрителей показало ее полное преимущество.

Дискуссия Латыниной с Мединским о Второй мировой, 2012 год: смотрите видео

Постепенно перечень исторических тем, которые на себя брала Латынина, стал расти в прогрессии, сделав ее "экспертом по всем вопросам", и не только историческим.

Сейчас Латынина позиционирует себя специалистом по древней истории, является автором "биографии" Иисуса Христа (оригинальное название "Иисус. Историческое расследование" – 24 Канал), а также серии исследований по библейской истории, при этом одновременно "дает аналитику" по истории Римской и Российской империям, а также советской, уверенно перечисляет агентов КГБ в США и Европе в годы холодной войны и тому подобное. Но большое количество букв, умноженное на непонимание сути работы с историческими источниками, их анализа и критику, не делают ее работы научными. Это лишь графомания.

Латынина не была бы собой, если бы ограничилась сугубо "историей". Она также отрицает факт глобального потепления и пытается это "научно обосновать", сомневалась в коронавирусе и естественном происхождении Челябинского метеорита (а когда ее подняли на смех, заявила эпическое "я не ракетчик, я филолог"). Эта фраза, в принципе, хорошо определяет всю деятельность Латыниной, впрочем, она дальше лезет туда, где ничего не понимает.

Юлия Латынина была успешна как автор фантастики (работала в жанре антиутопии с элементами магического реализма, а также писала о российских реалиях, но подменяет прототипов вымышленными персонажами), выступает военным блогером и комментатором событий на фронте, а также занимается публицистикой и позволяет себе масштабные обобщения о событиях на целой планете. При этом уровень экспертизы Латыниной вызывает вопросы и справедливые опасения за ее ментальное здоровье.

В какой-то момент поиск ошибок и ляпов автора стал модным хобби в ЖЖ, а после того, как она получила собственную (и довольно популярную) передачу "Код доступа" на газпромовском радио "Эхо Москвы", приобрело новый импульс. Он еще больше усилился после выхода упомянутой выше "исторической биографии" Иисуса Христа в 2018 году, ставшей бестселлером и была неким сборником конспирологических догадок и притянутых за уши выводов, а кроме того содержала множество исторических, литературных, фактических и логических ошибок и является откровенной халтурой.

На страницах своего творения Латынина отстаивала мнение, что Иисус был бен Ладеном своего времени, а "Христос" – якобы уголовный термин в Римской империи, путала Ги де Мопассана с Анатолем Франсом и банально не понимала сути событий. Несмотря на это, книга стала бестселлером и за ней буквально стояли очереди.

Но многочисленные ляпы уже не позволяли воспринимать некоторые в целом неплохие и вполне логичные статьи Латыниной, ведь после "стрелок осциллографа" и "сожженного Николая Коперника" серьезно и без скепсиса читать, например, обоснование того, что "русской исконной культуры" не существует, проблематично. Хотя это и правда.

Правда, даже в этой довольно известной статье, которая вызвала настоящую истерику среди "русских патриотов", Латынина умудрилась обосновать вполне здравые мысли откровенными искажениями. Например, приписала русской культуре культ Перуна, отрицала способность украинцев создать собственное государство. И такая методика накопления всего стала основой творческого метода публицистки.

В 2010-х Латынина стала тем, кого в России привыкли называть "либералом". При этом Латынину трудно назвать сторонницей демократии – в разное время она нахваливала режим Пиночета в Чили и диктатуру в Сингапуре, а также объясняла необходимость сильной руки как таковой и намекала на необходимость внедрения евгеники.

Параллельно Латынина активно критиковала режим Путина, медийно атаковала его приближенных, а также – "скрепы", и это давало ей в глазах ее сторонников некую индульгенцию и даже право нести бред. Но только в либеральных кругах. Потому что в нее полетели экскременты от радикалов и угрозы от представителей власти. Ее "заливали" газом, а в 2017 году даже сожгли машину.

Биография Юность за решеткой, кровавые миллиарды и любовь к садизму: жизнь и смерть Евгения Пригожина

Это заставило Латынину, которая заявляла, что за нападениями на нее стоит тогда еще живой Евгений Пригожин, покинуть Россию и осесть в Европе – в разное время она жила в Эстонии и Польше.

Латынина – "хорошая русская"?

В начале российского полномасштабного вторжения в Украину Латынина осудила агрессию и стала на сторону Украины, правда, не забывала говорить, что это "война Путина", зато простые россияне – это жертвы войны, которые больше всего страдают, как от действий Кремля, так и от антироссийских санкций.

С началом полномасштабного вторжения Латынина стала частой гостьей на украинском телевидении и "либеральной звездой" еще и в Украине. К сожалению, не избежали этого головокружения и мы на 24 Канале, искренне надеясь, что слова авторитетной россиянки как-то повлияют на ее земляков. Об этом редакция сейчас жалеет, но признает, что прошлого не вернешь. Тогда действительно многие не понимали, что к нам завезли настоящего "троянского коня".

За что украинцы полюбили Латынину: смотрите видео

Но уже летом 2023 года сделала резкий разворот и перешла на сторону режима Путина и стала ярой имперкой.

Почему Латынина обижена на Украину?

Благодаря совместным стримам с советниками Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком и Алексеем Арестовичем Латынина приобрела большую популярность среди украинских потребителей на YouTube и начала использовать ее для медийных атак против Украины для "интеллектуального" обоснования безнадежности сопротивления России, которая активно "встает с колен" и нуждается в Украине как части империи.

В начале полномасштабного вторжения частым гостем эфиров Латыниной был советник Офиса Президента Михаил Подоляк / Скриншот

Апогеем стали дебаты в мае 2024 года с украинским журналистом Виталием Портниковым, в котором Латынина пыталась обосновать необходимость украинцами быть частью Российской империи, но была жестоко разбита оппонентом.



Портников камня на камне не оставил от тезисов Латыниной о неразрывности и единстве Украины и России, как участниц совместного проекта "русского мира", где России была отведена главная роль, а Украине – важная, но второстепенная роль спутника и донора кадров.



Латынина с самого начала не скрывала своей цели / Скриншот поста россиянки

Также Портников оскорбил Латынину тем, что от имени Украины заявил, что Украина не желает воплощать ее мечту об "идее неразрывности и единства Украины и России, а Киев как вновь восстановленный центр Руси". Это, кстати, мечта не только Латыниной, но и других "хороших россиян".

Дебаты Портникова и Латыниной: смотрите видео

После дебатов с Портниковым у многих украинцев, как говорится, открылись глаза на реальную Латынину, а у нее начала активно прогрессировать обида на Украину и украинцев, которая уже в 2025-м переросла в ненависть. При этом сама Латынина, как и герой Оруэлла Уинстон Смит, "полюбила Большого брата" и стала поддерживать Путина и своих земляков в их агрессии против Украины.

Какой смысл поддерживать маленькую коррумпированную диктатуру, которая к тому же еще и проигрывает войну, в войне с большой коррумпированной диктатурой, которая войну выигрывает. И при этом еще и утверждает, что вы (россияне – 24 Канал) генетические рабы и вообще не люди,

– Латынина в эфире на российском эмигрантском канале "Дождь" объясняет, почему отказалась от поддержки Украины.

В упомянутом выше эфире Латынина также постоянно путала имя ведущего Тихона Дзядко, избегала прямых вопросов, предъявляла ему за Коростылева (популяризатора знаменитой фразы-мема о "наших мальчиках") – "переводила стрелки", отвечая вопросом на вопрос и никогда не отвечая прямо.



Латынина и Арестович объединяются в общей борьбе / Скриншот из ныне забаненных в Украине эфиров пропагандистки

Сейчас Латынина активно транслирует медийные кампании против Украины в своих колонках в российском мигрантском издании "Новая Газета Европа" и в интервью западным и российским эмигрантским СМИ.

Я считаю, что война должна дойти до логического окончания. Ведь Украина в ее нынешнем виде выглядит стратегической опасностью для России,

– в интервью каналу "Живой гвоздь" Латынина полностью солидаризируется с российской пропагандой (в частности, РИА "Новости") и призывает к "окончательному решению украинского вопроса".



Сейчас Латынина солидарна с другими российскими пропагандистами / Скриншот статьи

Сама Латынина утверждает, что ее резкий поворот произошел на основании прочтения ею комментариев в интернете и вырванных из контекста заявлений. Она все переворачивает с ног на голову и делает из россиян жертву геноцида, хотя именно Россия сейчас осуществляет геноцид и проводит этнические чистки, назначает "гауляйтеров" и является оккупанткой.

Ранее я отвечала на вопрос "Чей Крым"? Украинский, была за "границы 91-го года". Но потом я увидела заявления украинских политиков, в частности Михаила Подоляка о том, что все те, кто голосовали за аннексию Крыма – 1,5 миллиона россиян – должны быть из Крыма выселены. А потом слова российских политиков, например Ивана Тютрина, правой руки Гарри Каспарова, который заявил, что они готовы понаблюдать за этим выселением, чтобы все прошло без эксцессов, то есть они готовы в качестве гауляйтеров руководить этнической чисткой,

– Латынина в интервью "Дождю" в очередной раз раскрывает себя.

К теме Гауляйтер, оккупант или просто предатель: как правильно называть российских коллаборационистов

Логическим итогом этой работы стало введение Украиной против Латыниной персональных санкций и блокировка ее канала 28 июля 2025 года.

"Телевидение Торонто" ставит диагноз Латыниной: смотрите видео

Замечательные разборы деятельности Латыниной как пропагандистки сделали коллеги из "Телевидения Торонто" и "Детектор Медиа". Более того, факт того, что логика у Латыниной "капитально поплыла", сейчас признают даже ее бывшие собратья из числа "хороших россиян".

Марк Фейгин в интервью Алене Курбановой о санкциях против бывшей коллеги Латыниной: смотрите видео