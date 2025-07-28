Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Что известно о блокировании каналов Латыниной и Балашова?

YouTube заблокировал в Украине еще три канала, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы.

Так, на территории нашей страны больше недоступны канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего нардепа Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины.

Каналы Латыниной и Балашова заблокировали в Украине / фото ЦПИ

Глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что говорил о методике работы россиян и создании ими псевдо оппозиционеров еще с далекого 2015 года – в том числе и о Латыниной.

После 2022 у меня вообще развеялись все сомнения относительно нее, которые могли закрадываться. После введенных санкций и блокировки, как правило, они больше даже не прячутся. Доказано риторикой кучи заблокированных ранее пропагандистов,

– добавил Коваленко

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной и других деятелей 20 июля 2025 года из-за продвижения антиукраинских нарративов. Их обвиняют в информационных кампаниях против нашей страны.