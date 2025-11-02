Пропасть становится больше, – оператор БпЛА "Юнга" рассказала о сложностях в общении с гражданскими

Оператор БпЛА Ева уже два года воюет на разных направлениях фронта. Она служит в бригаде НГУ "Рубеж" и за это время поразила более 250 целей. Собратья ее знают по позывному "Юнга". Военная рассказала, какие впечатления у нее теперь вызывает общение с гражданскими.

"Юнга" добровольно пошла в армию. Она также стала из лиц информационной кампании "Женщины могут" от движения VETERANKA. О том, повлияла ли служба на общение со знакомыми и друзьями, Ева рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Существует ли "пропасть" в общении между гражданскими и военными?

"Юнга" отметила, что иногда действительно испытывает дискомфорт во время общения с гражданскими. Девушка говорит, что это происходит не из-за стыда, ведь она никогда не поддерживала позицию о том, что все должны быть военными. Однако после пребывания на фронте лично ей становится трудно общаться.

Чем больше времени проходит, тем больше становится пропасть. Гражданским не понять то, что переживают военные. Это другой мир и труднее находить какие-то общие темы с гражданскими друзьями. Гражданский не может полностью понять опыт военного, но почти у каждого кто-то из родных или друзей в армии, многим не безразлично,

– сказала "Юнга".

Военная не исключает тот факт, что многие из гражданских пытаться понять и поддержать защитников. Ева советует таким людям не жалеть военных, не воспринимать их как что-то необычное и, особенно, не задавать им какие-то неуместные вопросы, пытаясь поддержать.

Девушка добавила, что в отпуске она также хочет расслабиться, выпить кофе и просто жить. И тот момент, когда кто-то спрашивает: "а сколько ты людей убила?" – напрягает.

"Это же такой же человек, это твой друг, который приехал отдохнуть. Не надо так сильно разделять военных и гражданских даже несмотря на различие опытов", – заметила "Юнга".

Ветераны будут жить в одном обществе с гражданскими: как их воспринимают?