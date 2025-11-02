Прірва стає більшою, – операторка БпЛА "Юнга" розповіла про складнощі у спілкуванні з цивільними

Операторка БпЛА Єва уже два роки воює на різних напрямках фронту. Вона служить у бригаді НГУ "Рубіж" і за цей час уразила понад 250 цілей. Побратими її знають за позивним "Юнга". Військова розповіла, які враження в неї тепер викликає спілкування з цивільними.

"Юнга" добровільно пішла до війська. Вона також стала з облич інформаційної кампанії "Жінки можуть" від руху VETERANKA. Про те, чи вплинула служба на спілкування зі знайомими та друзями, Єва розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

До теми Оператори БпЛА сидять не за 20 кілометрів від фронту, – 18-річна "Юнга" спростувала міфи

Чи існує "прірва" в спілкуванні між цивільними та військовими?

"Юнга" зазначила, що часом дійсно відчуває дискомфорт під час спілкування з цивільними. Дівчина каже, що це відбувається не через сором, адже вона ніколи не підтримувала позицію про те, що всі мають бути військовими. Однак після перебування на фронті особисто їй стає важко спілкуватися.

Чим більше часу минає, тим більшою стає прірва. Цивільним не зрозуміти те, що переживають військові. Це інший світ і важче знаходити якісь спільні теми з цивільними друзями. Цивільний не може повністю зрозуміти досвід військового, але майже в кожного хтось з рідних чи друзів у війську, багатьом не байдуже,

– сказала "Юнга".

Військова не відкидає той факт, що багато хто з цивільних намагатися зрозуміти й підтримати захисників. Єва радить таким людям не шкодувати військових, не сприймати їх як щось незвичне й, особливо, не ставити їм якісь недоречні питання, намагаючись підтримати.

Дівчина додала, що у відпустці вона також хоче розслабитися, випити кави й просто жити. І той момент, коли хтось запитує: "а скільки ти людей вбила?" – напружує.

"Це ж така сама людина, це твій друг, який приїхав відпочити. Не треба так сильно розділяти військових і цивільних навіть попри відмінність досвідів", – зауважила "Юнга".

Ветерани житимуть в одному суспільстві з цивільними: як їх сприймають?