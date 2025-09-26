Во время выполнения боевого задания в октябре 2024 года на фронте погиб Юрий Бых. Мужчина нес службу на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Смотрите также Есть ли Бог на войне, грех ли убивать врага и как бойцы переживают потери побратимов: интервью с военным капелланом

Что известно о гибели воина?

Городской голова Бучи сообщил о гибели 36-летнего украинского защитника из Киевской области Юрия Биха.

Бучанец в январе 2023 года пошел защищать родину. Нес службу на Покровском направлении. 28 октября 2024 года героически погиб во время выполнения боевого задания,

– рассказал он.

Федорук подчеркнул, что тело воина вернули семье во время обмена.

Прощание с Героем планировалось на 11:00 26 сентября в Храме Иконы Божьей Матери, что на Мельниках. После должно было состояться захоронение на Аллее Героев в Буче.

У погибшего осталась мама, папа, жена и двое маленьких сыновей – 10 и 3 лет.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Героя. Вечная память!

Потери Украины на войне: что известно о павших бойцах?