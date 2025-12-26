Близкий соратник Шойгу родом из Житомира: в России умер генерал Юрий Садовенко

В Москве 25 декабря умер российский генерал родом из Украины Юрий Садовенко. Оккупант был близким соратником бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Что известно о Юрии Садовенко и его службе стране-агрессору?

По данным росСМИ, Садовенко умер 25 декабря в возрасте 56 лет. Причиной смерти российского генерал-полковника стала болезнь сердца.

Из открытых источников известно, что Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года в городе Житомире, что в Украине. Кстати, фамилия оккупанта также имеет украинское окончание.

В 1990 году оккупант закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, и с 1990 по 1994 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь на младших командных должностях.

Долгое время Садовенко работал в министерстве чрезвычайных дел России, а после 2008 года перешел на государственную службу.

7 января 2013 года генерал Юрий Садовенко был назначен заместителем министра обороны России – руководителем аппарата министра обороны России. Фактически с 2002 года генерал был ближайшим соратником Сергея Шойгу и работал под его непосредственным руководством.



Юрий Садовенко и Сергей Шойгу / Фото российских СМИ

С должности заместителя министра обороны его уволили в мае 2024 года соответствующим указом Владимира Путина, тогда же, когда Шойгу уволили с должности министра обороны.

Что оккупант говорил о войне в Украине и вводили ли против него санкции?

Как помощник Сергея Шойгу, в своих публичных выступлениях Юрий Садовенко открыто поддерживал и оправдывал агрессивную войну России против Украины.

Также известно, что генерал-полковник и сам участвовал в войне против Украины, из-за чего в 2022 году попал под санкции Великобритании и США. Под украинскими санкциями оккупант находился еще с 2018 года.

