Близький соратник Шойгу родом із Житомира: у Росії помер генерал Юрій Садовенко

У Москві 25 грудня помер російський генерал родом з України – Юрій Садовенко. Окупант був близьким соратником колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

Що відомо про Юрія Садовенка та його службу країні-агресорці?

За даними росЗМІ, Садовенко помер 25 грудня у віці 56 років. Причиною смерті російського генерала-полковника стала хвороба серця.

З відкритих джерел відомо, що Юрій Садовенко народився 11 вересня 1969 року у місті Житомирі, що в Україні. До речі, прізвище окупанта також має українське закінчення.

У 1990 році окупант закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, і з 1990 по 1994 рік проходив службу в Збройних Силах СРСР і Республіки Білорусь на молодших командних посадах.

Довгий час Садовенко працював у міністерстві надзвичайних справ Росії, а після 2008 року перейшов на державну службу.

7 січня 2013 генерала Юрія Садовенка було призначено заступником міністра оборони Росії – керівником апарату міністра оборони Росії. Фактично з 2002 року генерал був найближчим соратником Сергія Шойгу і працював під його безпосереднім керівництвом.



Юрій Садовенко та Сергій Шойгу / Фото російських ЗМІ

З посади заступника міністра оборони його звільнили у травні 2024 року відповідним указом Володимира Путіна, тоді ж, коли Шойгу звільнили з посади міністра оборони.

Що окупант казав про війну в Україні та чи вводили проти нього санкції?

Як помічник Сергія Шойгу, у своїх публічних виступах Юрій Садовенко відкрито підтримував та виправдовував агресивну війну Росії проти України.

Також відомо, що генерал-полковник і сам брав участь у війні проти України, через що у 2022 році потрапив під санкції Великої Британії та США. Під українськими санкціями окупант перебував ще з 2018 року.

