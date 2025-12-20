Возвращаются на щите: на фронте погибли двое бойцов с Волыни
- На войне отдали свою жизнь двое военнослужащих с Волыни.
- Юрий Смыкало погиб в Донецкой области, а Михаил Трофимук – на Луганщине.
Война продолжает забирать жизни защитников Украины. Печальные новости о гибели двух военнослужащих всколыхнули Волынскую область. Речь идет о Смыкала Юрия Степановича и Трофимука Михаила Романовича.
Трагическое известие сообщил Луцкий городской голова Игорь Полищук, пишет 24 Канал.
Что известно о павших бойцах?
53-летний житель Луцка Юрий Степанович Смыкало проходил военную службу в составе одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.
Он носил звание младшего сержанта и был водителем в подразделении обеспечения, ответственном за поставки продовольствия, вещевого имущества и военно-технических средств батальона материального обеспечения.
Жизнь Юрия Смыкала оборвалась 16 декабря 2025 во время выполнения боевого задания по защите суверенитета и территориальной целостности Украины вблизи населенного пункта Куртовка Донецкой области.
Лучанин Михаил Романович Трофимук был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и служил разведчиком в третьем разведывательном отделении разведывательного взвода первого механизированного батальона.
Солдат Михаил Трофимук погиб 1 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания по обороне независимости и целостности государства в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской области. Ему было всего 22 года.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семьям Юрия и Михаила. Вечная память и дань уважения павшим воинам!
Потери Украины на фронте: последние новости
На территории Харьковской области, выполняя боевые задачи, погиб старший солдат Виталий Бойко. Он проходил службу в должности оператора подразделения радиоэлектронной борьбы.
Александр Вовкушевский, военнослужащий из Мариуполя, погиб во время выполнения боевого задания в Курской области. Он служил водителем в штурмовой роте 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
В боях за свободу и независимость Украины также погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов. Его смерть стала третьей официально подтвержденной гибелью гражданина Болгарии, который воевал на стороне Украины в войне против России.