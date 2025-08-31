31 августа, 08:33
Навсегда 24: на фронте погиб защитник из Закарпатья Юрий Уршанский
Основные тезисы
- На фронте погиб военнослужащий из Закарпатья Юрий Уршанский, который был командиром самоходной артиллерийской батареи.
- Юрий Уршанский погиб 26 августа 2025 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области, ему было 24 года.
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне погиб воин из Закарпатья Юрий Уршанский.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Виноградовский городской совет.
Что известно о гибели Юрия Уршанского?
На фронте погиб военнослужащий из Виноградова Юрий Уршанский. Он был командиром самоходной артиллерийской батареи.
Воин погиб 26 августа 2025 года во время выполнения боевого задания возле села Лукьяновка Запорожской области.
На момент смерти ему было всего 24 года.
"Выражаем искренние соболезнования семье и собратьям. Вечная память Герою – Защитнику Украины", – говорится в сообщении.
Кто еще отдал жизнь за Украину?
- Недавно в Кропивницком в последний путь провели погибшего пилота МиГ-29, майора Сергея Бондаря, который погиб во время выполнения боевого задания. На церемонии присутствовали родные, близкие, друзья, коллеги и военные, которые вместе с ним служили в авиации.
- Ранее стало известно о том, что на фронте погиб 23-летний Андрей Шевченко из Черниговской области. Он мужественно стал на защиту родной земли и до последнего вздоха выполнял свой долг перед Украиной.
- Также стало известно о гибели итальянского добровольца Луки Чекки. Он считался пропавшим без вести еще с 2024 года и только недавно появилось известие о гибели защитника.