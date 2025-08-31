31 серпня, 08:33
Назавжди 24: на фронті загинув захисник із Закарпаття Юрій Уршанський
Основні тези
- На фронті загинув військовослужбовець із Закарпаття Юрій Уршанський, який був командиром самохідної артилерійської батареї.
- Юрій Уршанський загинув 26 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, йому було 24 роки.
Україна продовжує втрачати своїх кращих синів і доньок. На війні загинув воїн із Закарпаття Юрій Уршанський.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Виноградівську міську раду.
Дивіться також "Пройшов все пекло": на фронті загинув український художник Кирило Гриньов
Що відомо про загибель Юрія Уршанського?
На фронті загинув військовослужбовець з Виноградова Юрій Уршанський. Він був командиром самохідної артилерійської батареї.
Воїн загинув 26 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Лук’янівка Запорізької області.
На момент смерті йому було всього 24 роки.
"Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. Вічна пам’ять Герою – Захиснику України", – йдеться у повідомленні.
Хто ще віддав життя за Україну?
- Нещодавно у Кропивницькому в останню путь провели загиблого пілота МіГ-29, майора Сергія Бондаря, який загинув під час виконання бойового завдання. На церемонії були присутні рідні, близькі, друзі, колеги та військові, які разом із ним служили в авіації.
- Раніше стало відомо про те, що на фронті загинув 23-річний Андрій Шевченко з Чернігівщини. Він мужньо став на захист рідної землі й до останнього подиху виконував свій обов'язок перед Україною.
- Також стало відомо про загибель італійського добровольця Луки Чекки. Він вважався зниклим безвісти ще з 2024 року і лише нещодавно з'явилася звістка про загибель захисника.