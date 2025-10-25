Российские КАБы бьют все глубже: каким городам угрожают усовершенствованные авиабомбы

Днем 24 октября Россия впервые атаковала Одесскую область управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Кроме того, ранее оккупанты ударили КАБами по Полтавской и Николаевской областях.

Впервые Россия использовала КАБ, способный лететь на дальнее расстояние, еще несколько месяцев назад на Днепропетровщине. Вероятно, это был экспериментальный вариант: враг провел испытания авиабомб с повышенной дальностью поражения и теперь попытается масштабировать их производство. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, какие регионы теперь под угрозой и как противодействовать дальнобойным КАБам.

Как России удалось увеличить дальность КАБов?

Ранее КАБы, которые использовала Россия, в среднем имели расстояние 40 – 100 километров, но дистанция постоянно увеличивается. Бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский рассказал, что существенное увеличение дальности КАБов стало возможным после того, как россияне модернизировали модуль планирования и коррекции (УМПК) и дополнительно присоединили реактивный двигатель китайского производства.

"Можно констатировать тот фактор, что такие средства поражения будут долетать до 200 километров, поэтому враг пытается увеличить "килзону" путем использования таких средств поражения. Это дает врагу больше полезной нагрузки, которую он может использовать", – объяснил Храпчинский.

В среднем за месяц Россия запускает по Украине более 5 – 6 тысяч управляемых авиабомб. Были случаи, когда 250 – 280 управляемых авиабомб летели на один участок конвейерным способом. Итак, по мнению Храпчинского, россияне увеличивают расстояние для того, чтобы терроризировать гражданское население, но при этом предусматривают возможность защитить свои самолеты.

Россия видит применение большего количества нашей тактической авиации, в частности самолетов F-16 и Mirage, которые в будущем при правильном применении определенных видов вооружения, еще не имеющихся в достаточном количестве, позволят нам частично отогнать российскую авиацию от приграничья и прифронтовой зоны. Поэтому, рассчитывая на такой шаг с нашей стороны, враг предусмотрел это и сделал средства, которые может запускать с более безопасного участка для себя.

Какие регионы теперь под угрозой?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что пока рано говорить, что в ближайшее время Россия усилит удары такими КАБами, однако враг пытается это сделать. Особая угроза сохраняется там, где запуски КАБов может осуществлять тактическая авиация. Прежде всего речь идет о прифронтовых регионах.

Надо понимать, что КАБ – это оружие, которое запускают с самолетов тактической авиации. Оно не летит полторы – две тысячи километров, как, например, ракеты, которые запускают Ту-95 или Ту-160. Соответственно, для регионов, где может подлететь российский самолет на расстояние применения примерно 100 – 150 километров, есть потенциальные угрозы, – отметил Мусиенко.

Речь идет об Одессе, Запорожье, Херсоне и Днепропетровской области – на Юге; Чернигове, Сумах и Харькове – на Севере и Харьковщине и частично Полтавщине – на Востоке.

Как защититься от модернизированных КАБов?

По мнению Мусиенко, противодействие усовершенствованным КАБам заключается в трех аспектах:

охота за российскими самолетами и местами хранения КАБов на территории России, в оккупированном Крыму и на приграничных территориях;

охота непосредственно на самолеты нашими средствами ПВО, которые мы можем использовать;

недавно во Франции происходило испытание в рамках украинского сотрудничества и взаимодействия с НАТО для того, чтобы сбивать КАБы имеющимися системами противовоздушной обороны. Но это нелегко, ведь нужно соответствующее количество ракет для перехватчиков.

Анатолий Храпчинский также отметил, что средства радиоэлектронной борьбы тоже являются элементом защиты от КАБов, но они работают для уменьшения точности бомб. Стоит понимать, что 250 килограммов полезной нагрузки, которая взрывается, имеет последствия, даже если КАБ упал неподалеку от цели.

Что известно об использовании усовершенствованных КАБов?