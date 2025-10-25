Російські КАБи б'ють усе глибше: яким містам загрожують вдосконалені авіабомби

Удень 24 жовтня Росія вперше атакувала Одещину керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Крім того, раніше окупанти вдарили КАБами по Полтавській та Миколаївській областях.

Вперше Росія використала КАБ, що здатен летіти на дальшу відстань, ще кілька місяців тому на Дніпропетровщині. Імовірно, це був експериментальний варіант: ворог провів випробовування авіабомб з підвищеною дальністю ураження і тепер спробує масштабувати їх виробництво. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, які регіони тепер під загрозою та як протидіяти далекобійним КАБам.

Як Росії вдалося збільшити дальність КАБів?

Раніше КАБи, які використовувала Росія, в середньому мали відстань 40 – 100 кілометрів, але дистанція постійно збільшується. Колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський розповів, що суттєве збільшення дальності КАБів стало можливим після того, як росіяни модернізували модуль планерування і корекції (УМПК) та додатково доєднали реактивний двигун китайського виробництва.

"Можна констатувати той фактор, що такі засоби ураження будуть долітати до 200 кілометрів, тому ворог намагається збільшити "кілзону" використанням таких засобів ураження. Це дає ворогу більше корисного навантаження, яке він може використовувати", – пояснив Храпчинський.

У середньому за місяць Росія запускає по Україні понад 5 – 6 тисяч керованих авіабомб. Були випадки, коли 250 – 280 керованих авіабомб летіли на одну ділянку конвеєрним способом. Отже, на думку Храпчинського, росіяни збільшують відстань для того, аби тероризувати цивільне населення, але водночас передбачають можливість захистити свої літаки.

Росія бачить застосування більшої кількості нашої тактичної авіації, зокрема літаків F-16 і Mirage, які у майбутньому за правильного застосування деяких видів озброєння, яких ще немає в достатній кількості, дадуть нам змогу частково відігнати російську авіацію від прикордоння та прифронтової зони. Тож, розраховуючи на такий крок з нашої сторони, ворог передбачив це і зробив засоби, які може запускати з більш безпечної ділянки для себе.

Які регіони тепер під загрозою?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що поки зарано говорити, що найближчим часом Росія посилить удари такими КАБами, проте ворог намагається це зробити. Особлива загроза зберігається там, де запуски КАБів може здійснювати тактична авіація. Насамперед мовиться про прифронтові регіони.

Треба розуміти, що КАБ – це зброя, яку запускають із літаків тактичної авіації. Вона не летить півтори – дві тисячі кілометрів, як, наприклад, ракети, які запускають Ту-95 або Ту-160. Відповідно, для регіонів, де може підлетіти російський літак на відстань застосування приблизно 100 – 150 кілометрів, є потенційні загрози, – зазначив Мусієнко.

Мовиться про Одесу, Запоріжжя, Херсон і Дніпропетровщину – на Півдні; Чернігів, Суми та Харків – на Півночі та Харківщину й частково Полтавщину – на Сході.

Як захиститися від модернізованих КАБів?

На думку Мусієнка, протидія вдосконаленим КАБам полягає у трьох аспектах:

полювання за російськими літаками та місцями зберігання КАБів на території Росії, в окупованому Криму та на прикордонних територіях;

полювання безпосередньо на літаки нашими засобами ППО, які ми можемо використовувати;

нещодавно у Франції відбувалося випробування в межах української співпраці та взаємодії з НАТО для того, щоб збивати КАБи наявними системами протиповітряної оборони. Але це нелегко, адже потрібна відповідна кількість ракет для перехоплювачів.

Анатолій Храпчинський також зауважив, що засоби радіоелектронної боротьби теж є елементом захисту від КАБів, але вони працюють для зменшення точності бомб. Варто розуміти, що 250 кілограмів корисного навантаження, яке вибухає, має наслідки, навіть якщо КАБ впав неподалік від цілі.

Що відомо про використання вдосконалених КАБів?