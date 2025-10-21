Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що ворог випробовує модифіковане озброєння саме на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків.

Харків'яни пригадали страшний удар КАБами

За словами кореспондентки, ворог атакував Індустріальний та Перемишлянський райони з цивільною забудовою та цивільними підприємствами. Від одного з місць влучань до житлових будинків кілька десятків метрів. Їх серйозно пошкодило вибуховою хвилею.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти атакували цю місцевість тричі.

"Сьогодні росіяни били модифікованими КАБами УМПБ–5. Ворог фактично випробовує нову зброю на нашому місті. Такими по Харкову б'ють вдруге, за попередньою інформацією експертів", – сказала вона.

Станом на ранок 11 людей звернулись по медичну допомогу. У більшості з них гостра реакція на стрес. Здебільшого – це жінки. Найстаршій місцевій мешканці 76 років.

Задзижчало, блимнуло – і посипалося все на світі, посипалось скло. За кілька хвилин знову бахнуло. Ми попадали. Одне вухо мені оглушило. Викликали швидку та рятувальників,

– пригадала Наталя, мешканка пошкодженого будинку.

Ще одна місцева мешканка Марія розповіла, що через стрес у її сусідів піднявся тиск. Одна жінка хворіє на цукровий діабет. тому через переляк її були змушені виносити з будинку на руках.

Зауважте! Міський голова міста Ігор Терехов повідомив, що через російський обстріл також було пошкоджено комунальні мережі. Однак, на щастя, електропостачання не постраждало.

Черненко додала, що з самої ночі усували наслідки влучань, лагодили дахівки та стіни будинків, які були найближчі до епіцентру вибуху.

Останні ворожі атаки на Харків: коротко