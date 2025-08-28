Россияне продолжают стирать украинские города и села постоянными обстрелами. Эта тактика уже получила название "выжженная земля", ее активно применяют оккупанты в Донецкой области.

Покровск, Доброполье, Родинское и другие населенные пункты постоянно находятся под постоянной атакой КАБов. Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона Бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, добавив, что враг не планирует менять тактику.

Вынуждены терпеть действия врага

Пока даже трудно сказать, когда враг откажется от постоянных обстрелов авиабомбами. Пуски КАБов происходит с самолета-носителя, который находится очень далеко от линии боевого соприкосновения. Из-за этого поразить его средствами ПВО сложно.

КАБ – это относительно дешевый боеприпас, который россияне могут позволить себе использовать в больших количествах. Защиты от них практически нет. Поэтому все прифронтовые города страдают от авиации противника.

"Только за минувшие сутки (27 августа 2025 года – 24 Канал) россияне применили более 150 КАБов по всей линии боевого соприкосновения. Это болезненная проблема, которая пока не имеет решения. Мы вынуждены терпеть действия противника и те разрушения, которые он приносит", – сказал Даниил Борисенко.

Враг бьет КАБами не только на фронте