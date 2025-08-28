Покровск, Доброполье, Родинское и другие населенные пункты постоянно находятся под постоянной атакой КАБов. Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона Бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, добавив, что враг не планирует менять тактику.
К теме Уже не впервые успешно сбили: что известно о КАБах, которые приносят страшные разрушения
Вынуждены терпеть действия врага
Пока даже трудно сказать, когда враг откажется от постоянных обстрелов авиабомбами. Пуски КАБов происходит с самолета-носителя, который находится очень далеко от линии боевого соприкосновения. Из-за этого поразить его средствами ПВО сложно.
КАБ – это относительно дешевый боеприпас, который россияне могут позволить себе использовать в больших количествах. Защиты от них практически нет. Поэтому все прифронтовые города страдают от авиации противника.
"Только за минувшие сутки (27 августа 2025 года – 24 Канал) россияне применили более 150 КАБов по всей линии боевого соприкосновения. Это болезненная проблема, которая пока не имеет решения. Мы вынуждены терпеть действия противника и те разрушения, которые он приносит", – сказал Даниил Борисенко.
Враг бьет КАБами не только на фронте
- Оккупанты 10 августа ударили авиабомбами по автостанции и клинике в Запорожье. В момент атаки на станции находилось 11 человек. Двух пассажиров, которые ожидали у касс, вытаскивали из-под завалов.
- Перед тем враг атаковал 4 КАБами Беленьковскую исправительную колонию в Запорожье. Погибло 17 заключенных, еще 42 были ранены. После первого удара укрытие, которое есть на территории, было заблокировано. Соответственно дальше никто не мог в него спуститься.
- Также оккупанты постоянно обстреливают КАБами Купянск. Так 5 августа их направили в жилой дом. Под завалами оказались три человека.