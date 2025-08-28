Покровськ, Добропілля, Родинське та інші населені пункти постійно перебувають під постійною атакою КАБів. Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону Бригади "Рубіж" Данило Борисенко, додавши, що ворог не планує змінювати тактику.

До теми Вже не вперше успішно збили: що відомо про КАБи, які приносять страшні руйнування

Змушені терпіти дії ворога

Поки навіть важко сказати, коли ворог відмовиться від постійних обстрілів авіабомбами. Пуски КАБів відбувається з літака-носія, який перебуває дуже далеко від лінії бойового зіткнення. Через це уразити його засобами ППО складно.

КАБ – це відносно дешевий боєприпас, який росіяни можуть дозволити собі використовувати у великих кількостях. Захисту від них практично немає. Тож всі прифронтові міста страждають від авіації противника.

"Лише за минулу добу (27 серпня 2025 року – 24 Канал) росіяни застосували понад 150 КАБів по всій лінії бойового зіткнення. Це болюча проблема, яка поки не має розв'язання. Ми вимушені терпіти дії противника й ті руйнування, які він приносить", – сказав Данило Борисенко.

Ворог б'є КАБами не лише на фронті