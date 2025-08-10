Пошкоджень зазнали прилеглі житлові будинки, магазини, аптека та автозаправка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

До теми Окупанти вдарили по автовокзалу на Запоріжжі: є постраждалі

Що розповіли очевидці про російський удар по Запоріжжю?

Епіцентром атаки стала міська автостанція. Її начальник Ігор Степанович розповів, що в момент удару перебував у службовому приміщенні:

Загалом на вокзалі було 11 людей – 4 водії, решта – працівники автостанції. Ще було два пасажири, які очікували біля кас, в залі очікування. Вони постраждали, їх витягли з-під завалів. Один з водіїв теж поранений, його забрала швидка допомога. Дуже сильно постраждав автотранспорт – і приватний, і автотранспорт перевізника. На 70 % пошкоджена будівля автостанції,

– сказав начальник Запорізької автостанції.

Пані Марія з чоловіком проїжджали повз вокзал у момент вибуху.

"Коли був вибух, ми якраз зупинилися навпроти автовокзалу. Не зрозуміли, що відбувається. Подушка безпеки вдарила мене по руці, скло лопається, все летить – і ми зупинилися. Постояли, потім вийшли. Думали, може, кому допомогу надати. Але вже люди підійшли на допомогу", – зазначила жінка.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю 10 серпня / Фото Запорізької ОВА

Жителька багатоповерхівки поруч з автостанцією, пані Ганна, розповіла, що від ударної хвилі в її квартирі та у сусідів повилітали вікна:

Я почула перший вибух, дуже сильний, потужний. Й одночасно почула, як вікна розбиваються. Побігла в коридор. Потім другий вибух почула. В мене особисто внутрішнє вікно розбилося і вікна на балконі. У людей дуже багато вікон дерев’яних розбилося. І досі скло прибирають,

– розповіла очевидиця.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали два удари керованими авіабомбами по Запоріжжю: один – по території центрального автовокзалу, інший – по університетській клініці Запорізького медичного університету. У клініці жертв немає, однак пошкоджені будівлі закладу.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали сім багатоквартирних будинків у Комунарському та Олександрівському районах міста. Наразі районні адміністрації обстежують території, щоб зафіксувати всі пошкодження.

До ліквідації наслідків залучені працівники КП "Запоріжремсервіс", ДСНС, КСВАРС, спеціалісти районних адміністрацій та департаменту соціального захисту. Допомогу надають і благодійні організації. "Запоріжремсервіс" вже почало закривати пошкоджені вікна в будинках листами OSB.