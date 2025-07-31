Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, чому в'язні не спустилися в укриття. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу.

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Чому засуджені не пішли в укриття?

За словами Федорова, на території виправного закладу було укриття, тож під час повітряної тривоги засуджені могли спуститися туди.

Трагедія сталася у зв'язку з тим, що після першого удару укриття було заблоковано, і не було можливості спуститися,

– пояснив посадовець.

У нього також запитали чому, в'язнів не евакуювали раніше. Однак, за словами начальника ОВА, це декілька разів обговорювали на засіданні Ради оборони ще 1,5 – 2 роки тому.

Усі відповідні матеріали були підготовані, служби між собою узгоджували та аналізували ризики, які є або можуть статися,

– сказав Федоров.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєво пошкоджено адміністративний штаб та карантинну дільницю. Серед засуджених загинули 17 осіб, ще 42 – отримали поранення.