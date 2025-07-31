Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, почему заключенные не спустились в укрытие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

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Почему осужденные не пошли в укрытие?

По словам Федорова, на территории исправительного учреждения было укрытие, поэтому во время воздушной тревоги осужденные могли спуститься туда.

Трагедия произошла в связи с тем, что после первого удара укрытие было заблокировано, и не было возможности спуститься,

– объяснил чиновник.

У него также спросили почему, заключенных не эвакуировали раньше. Однако, по словам начальника ОВА, это несколько раз обсуждали на заседании Совета обороны еще 1,5 – 2 года назад.

Все соответствующие материалы были подготовлены, службы между собой согласовывали и анализировали риски, которые есть или могут произойти,

– сказал Федоров.

Напомним, в результате обстрела полностью разрушена столовая учреждения, существенно повреждены административный штаб и карантинный участок. Среди осужденных погибли 17 человек, еще 42 – получили ранения.