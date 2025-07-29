О первых мгновениях после удара рассказал заместитель начальника Беленьковской исправительной колонии №99 Дмитрий Азаров в комментарии Суспильному, передает 24 Канал.

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Что известно об обстреле исправительной колонии?

Российские войска вечером 28 июля атаковали Беленьковскую исправительную колонию №99 в Запорожской области. Для удара враг применил по меньшей мере четыре управляемые авиационные бомбы.

От удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. Кроме того, около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Дмитрий Азаров рассказал о моменте удара и первые минуты спасения пострадавших.

Два КАБа попали в столовую, один попал непосредственно в место проживания осужденных, где было больше всего погибших,

– сказал он.

До прибытия карет скорой помощи первую помощь пострадавшим оказывали медики и персонал учреждения. Впоследствии на месте работали десятки скорых, которые транспортировали раненых в больницы Запорожья.

Как отмечается, в колонии №99 содержат осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти люди не являются рецидивистами.

По словам Азарова, несмотря на шок от атаки, осужденные не поддались панике. Они четко следовали инструкциям и заняли свои позиции в укрытиях. Это, по его мнению, уменьшило количество жертв.

Здание, в котором жили осужденные / Фото Суспильного

Сейчас руководство колонии рассматривает возможность эвакуации заключенных в более безопасное место. Ведь, как напоминают корреспонденты, Беленьковская исправительная колония №99 – единственное учреждение в Запорожской области, которую не эвакуировали с начала полномасштабного вторжения.

К слову, ночью кроме колонии россиянами была атакована больница в Каменском. Там также погибло много людей. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, подчеркнув, что атаки были целенаправленными и унесли жизни десятков гражданских.