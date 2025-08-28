Росіяни продовжують стирати укранські міста й села постійними обстрілами. Ця тактика вже отримала назву "випалена земля", її активно застосовують окупанти на Донеччині.

Покровськ, Добропілля, Родинське та інші населені пункти постійно перебувають під постійною атакою КАБів. Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону Бригади "Рубіж" Данило Борисенко, додавши, що ворог не планує змінювати тактику.

Змушені терпіти дії ворога

Поки навіть важко сказати, коли ворог відмовиться від постійних обстрілів авіабомбами. Пуски КАБів відбувається з літака-носія, який перебуває дуже далеко від лінії бойового зіткнення. Через це уразити його засобами ППО складно.

КАБ – це відносно дешевий боєприпас, який росіяни можуть дозволити собі використовувати у великих кількостях. Захисту від них практично немає. Тож всі прифронтові міста страждають від авіації противника.

"Лише за минулу добу (27 серпня 2025 року – 24 Канал) росіяни застосували понад 150 КАБів по всій лінії бойового зіткнення. Це болюча проблема, яка поки не має розв'язання. Ми вимушені терпіти дії противника й ті руйнування, які він приносить", – сказав Данило Борисенко.

Ворог б'є КАБами не лише на фронті