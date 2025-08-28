Проблема, яка не має розв'язання, – військовий сказав, чим Росія тероризує на фронті
- Росія продовжує застосовувати тактику "випаленої землі" на Донеччині, здійснюючи постійні обстріли міст і сіл авіабомбами.
- За один день 27 серпня 2025 року росіяни випустили понад 150 КАБів по всій лінії бойового зіткнення, що створює серйозну проблему.
- Атаки здійснюють з літаків-носіїв, які перебувають далеко від лінії фронту, що ускладнює їхнє збиття.
Росіяни продовжують стирати укранські міста й села постійними обстрілами. Ця тактика вже отримала назву "випалена земля", її активно застосовують окупанти на Донеччині.
Покровськ, Добропілля, Родинське та інші населені пункти постійно перебувають під постійною атакою КАБів. Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону Бригади "Рубіж" Данило Борисенко, додавши, що ворог не планує змінювати тактику.
До теми Вже не вперше успішно збили: що відомо про КАБи, які приносять страшні руйнування
Змушені терпіти дії ворога
Поки навіть важко сказати, коли ворог відмовиться від постійних обстрілів авіабомбами. Пуски КАБів відбувається з літака-носія, який перебуває дуже далеко від лінії бойового зіткнення. Через це уразити його засобами ППО складно.
КАБ – це відносно дешевий боєприпас, який росіяни можуть дозволити собі використовувати у великих кількостях. Захисту від них практично немає. Тож всі прифронтові міста страждають від авіації противника.
"Лише за минулу добу (27 серпня 2025 року – 24 Канал) росіяни застосували понад 150 КАБів по всій лінії бойового зіткнення. Це болюча проблема, яка поки не має розв'язання. Ми вимушені терпіти дії противника й ті руйнування, які він приносить", – сказав Данило Борисенко.
Ворог б'є КАБами не лише на фронті
- Окупанти 10 серпня вдарили авіабомбами по автостанції та клініці у Запоріжжі. У момент атаки на станції перебувало 11 людей. Двох пасажирів, які очікували біля кас, витягали з-під завалів.
- Перед тим ворог атакував 4 КАБами Біленьківську виправну колонію у Запоріжжі. Загинуло 17 в'язнів, ще 42 були поранені. Після першого удару укриття, яке є на території, було заблоковане. Відповідно далі ніхто не міг у нього спуститися.
- Також окупанти постійно обстрілюють КАБами Куп'янськ. Так 5 серпня їх спрямували у житловий будинок. Під завалами опинилися троє людей.