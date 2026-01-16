Кортеж сына Кадырова попал в ДТП, он в тяжелом состоянии, – СМИ
- В Грозном произошло ДТП, в результате которого сын главы Чечни Адам Кадыров мог попасть в реанимацию.
- СМИ сообщают, что дороги в больницу перекрыты, а в результате аварии якобы есть погибший.
В Грозном 16 января произошло ДТП с участием кортежа сына главы Чечни. СМИ утверждают, что 18-летнего Адама Кадырова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
Что известно о ДТП с Кадыровым?
По данным СМИ, кортеж якобы двигался на "большой скорости". Тем временем первая машина наткнулась на препятствие и произошло столкновение нескольких автомобилей.
В результате машины начали врезаться друг в друга, поэтому к нам поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох,
– сообщили в Niyso.
В частности, сына главы Чечни, по данным источников СМИ, госпитализировали в больницу в Грозном в тяжелом состоянии. Сообщают, что Адам Кадыров якобы находится в реанимации. Там его могут готовить к транспортировке в Москву. Кроме того, дороги к новой республиканской больнице перекрыты.
Также паблики предполагают, что в одном из автомобилей мог погибнуть боец ММА Хамзат Чимаев.
Официальных заявлений местные власти пока не делали.
Что недавно произошло с лидером Чечни?
Недавно сообщалось, что у Рамзана Кадырова отказали почки. Глава Чечни якобы проходит лечение в собственной клинике.
В Москве тем временем обсуждают возможные кандидатуры на должность главы Чечни.
Политолог Игорь Чаленко отметил 24 Каналу, что ходили слухи о нежелании Кремля передавать власть семье Кадырова. По одной из версий, ставку могут сделать на генерала Апти Алаудинова.