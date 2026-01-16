Кортеж сина Кадирова потрапив у ДТП, він у важкому стані, – ЗМІ
- У Грозному сталася ДТП, внаслідок якої син глави Чечні Адам Кадиров міг потрапити у реанімацію.
- ЗМІ повідомляють, що дороги до лікарні перекриті, а внаслідок аварії нібито є загиблий.
У Грозному 16 січня сталася ДТП за участі кортежу сина глави Чечні. ЗМІ стверджують, що 18-річного Адама Кадирова в тяжкому стані доправили до реанімації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кавказ.Реалії" та Niyso.
Що відомо про ДТП з Кадировим?
За даними ЗМІ, кортеж нібито рухався на "великій швидкості". Тоді перша машина натрапила на перешкоду і сталося зіткнення кількох автомобілів.
У результаті машини почали врізатися одна в одну, тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох,
– повідомили в Niyso.
Зокрема, сина глави Чечні, за даними джерел ЗМІ, госпіталізували до лікарні в Грозному у тяжкому стані. Повідомляють, що Адам Кадиров нібито перебуває в реанімації. Там його можуть готувати до транспортування до Москви. Крім того, дороги до нової республіканської лікарні перекриті.
Також пабліки припускають, що в одному з автомобілів міг загинути боєць ММА Хамзат Чимаєв.
Офіційних заяв тамтешня влада поки не робила.
Що нещодавно сталось із лідером Чечні?
Нещодавно повідомлялось, що у Рамзана Кадирова відмовили нирки. Глава Чечні нібито проходить лікування у власній клініці.
У Москві тим часом обговорюють можливі кандидатури на посаду очільника Чечні.
Політолог Ігор Чаленко зазначив 24 Каналу, що ходили чутки про небажання Кремля передавати владу родині Кадирова. За однією з версій, ставку можуть зробити на генерала Апті Алаудінова.