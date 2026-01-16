Кортеж сина Кадирова потрапив у ДТП, він у важкому стані, – ЗМІ

У Грозному 16 січня сталася ДТП за участі кортежу сина глави Чечні. ЗМІ стверджують, що 18-річного Адама Кадирова в тяжкому стані доправили до реанімації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кавказ.Реалії" та Niyso.

Що відомо про ДТП з Кадировим?

За даними ЗМІ, кортеж нібито рухався на "великій швидкості". Тоді перша машина натрапила на перешкоду і сталося зіткнення кількох автомобілів.

У результаті машини почали врізатися одна в одну, тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох,

– повідомили в Niyso.

Зокрема, сина глави Чечні, за даними джерел ЗМІ, госпіталізували до лікарні в Грозному у тяжкому стані. Повідомляють, що Адам Кадиров нібито перебуває в реанімації. Там його можуть готувати до транспортування до Москви. Крім того, дороги до нової республіканської лікарні перекриті.

Також пабліки припускають, що в одному з автомобілів міг загинути боєць ММА Хамзат Чимаєв.

Офіційних заяв тамтешня влада поки не робила.

Що нещодавно сталось із лідером Чечні?