Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що лунали чутки, ніби Кремль не хоче віддавати владу родині Кадирова. Вважають, що там зроблять ставку на тамтешнього генерала Апті Алаудінова, який перебуває в іншому клані.

Наскільки можлива війна у Чечні?

За словами Чаленка, на цьому тлі в Чечні може розпочатися міжкланова бійня за фінансування від Кремля. Не варто відкидати й інші клани в регіоні, які також можуть внести свою лепту.

Зрештою може відкритися певне вікно можливостей. Але поки складно говорити, що в регіоні розпочнеться війна за незалежність. Це – малореалістичний сценарій.

Потенційна смерть Кадирова може запустити ефект доміно. Чи відбудеться так? Є ймовірність, що почнеться зіткнення різних позицій,

– сказав Чаленко.

Що відомо про стан Кадирова?