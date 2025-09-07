Прекращать боевые действия сейчас нам невыгодно, – Кадыров хочет оккупировать всю Украину
- Рамзан Кадыров призвал к полной оккупации Украины.
- Глава Чеченской Республики считает, что Россия якобы должна продолжать войну, чтобы выполнить все задачи так называемой "СВО".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает идею прекращения войны против Украины. Он цинично убежден, что мир возможен только в случае полной оккупации Украины и ее вхождения в состав России.
Об этом стало известно из слов Кадырова в интервью российским СМИ, передает 24 Канал.
Что сказал Кадыров относительно войны в Украине?
Рамзан Кадыров прямо сказал, что считает прекращение боевых действий сейчас "невыгодным" для России, поэтому российская армия должна продолжать воевать против Украины.
По его мнению, необходимо продолжать выполнять задачи так называемой "СВО", что якобы направлены на обеспечение безопасности всего российского государства.
Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России,
– сказал глава Чеченской Республики.
Такими заявлениями Кадыров фактически подтвердил, что Россия не рассматривает никакого компромиссного сценария завершения войны и откровенно провозглашает цели полной аннексии украинских территорий.
Его слова прямо противоречат недавним циничным обещаниям Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам.
Какова ситуация с мирными переговорами?
- Владимир Путин заявил допускал возможность встречи с Зеленским, предлагая провести ее в Москве.
- На такую инициативу Киев ответил идеей провести переговоры на нейтральной территории или в Украине.
- Ранее российский диктатор говорил, что не видит смысла в переговорах с Украиной, ссылаясь на якобы "нелегитимность" президента Зеленского.
- Путин также заявил, что даже при наличии политической воли договориться будет сложно из-за "юридических препятствий". Он в очередной раз выдвинул ультимативные условия об отмене военного положения, проведения "референдумов" и выборов на оккупированных территориях.
- Политический консультант Александр Антонюк считает, что без решительных действий Запада Россия будет лишь усиливать агрессию.