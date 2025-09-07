Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает идею прекращения войны против Украины. Он цинично убежден, что мир возможен только в случае полной оккупации Украины и ее вхождения в состав России.

Об этом стало известно из слов Кадырова в интервью российским СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Уничтожен основной объект, – ССО рассказали детали удара по Ильскому НПЗ

Что сказал Кадыров относительно войны в Украине?

Рамзан Кадыров прямо сказал, что считает прекращение боевых действий сейчас "невыгодным" для России, поэтому российская армия должна продолжать воевать против Украины.

По его мнению, необходимо продолжать выполнять задачи так называемой "СВО", что якобы направлены на обеспечение безопасности всего российского государства.

Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России,

– сказал глава Чеченской Республики.

Такими заявлениями Кадыров фактически подтвердил, что Россия не рассматривает никакого компромиссного сценария завершения войны и откровенно провозглашает цели полной аннексии украинских территорий.

Его слова прямо противоречат недавним циничным обещаниям Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам.

Какова ситуация с мирными переговорами?