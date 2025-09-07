Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що не підтримує ідею припинення війни проти України. Він цинічно переконаний, що мир можливий лише у випадку повної окупації України та її входження до складу Росії.

Про таке стало відомо зі слів Кадирова в інтерв'ю російським ЗМІ, передає 24 Канал.

Що сказав Кадиров стосовно війни в Україні?

Рамзан Кадиров прямо сказав, що вважає припинення бойових дій зараз "невигідним" для Росії, тому російська армія має продовжувати воювати проти України.

На його думку, необхідно продовжувати виконувати завдання так званої "СВО", що буцімто спрямовані на забезпечення безпеки всієї російської держави.

Мир на наших кордонах можливий тільки тоді, коли Україна стане регіоном або округом Росії,

– сказав очільник Чеченської Республіки.

Такими заявами Кадиров фактично підтвердив, що Росія не розглядає жодного компромісного сценарію завершення війни та відверто проголошує цілі повної анексії українських територій.

Його слова прямо суперечать нещодавнім цинічним обіцянкам Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів.

Яка ситуація з мирними переговорами?